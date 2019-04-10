وزير المالية التركي يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية لدعم الليرة

أعلنت تركيا، الأربعاء، عن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، من المنتظر أن تؤثر إيجاباً على أسعار صرف العملة المحلية، والقطاعات المختلفة.

جاء ذلك على لسان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مدينة إسطنبول، حسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

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