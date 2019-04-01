فوربس: أرامكو أكبر الشركات ربحا في العالم فأين تذهب الأموال؟

تساءلت مجلة فوربس: أين تذهب أموال شركة النفط السعودية الوطنية "ارامكو" بعد إعلان الشركة عن أرباحها العام الماضي، والتي جعلتها أكثر شركات العالم ربحية؟

أبرز ما جاء في تقرير فوربس: