ساويرس يطالب الحكومة المصرية برفع يدها عن مجالات القطاع الخاص

قال رجل الأعمال المصري المليادير نجيب ساويرس اليوم الإثنين إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها.

التفاصيل:

قال ساويرس خلال مؤتمر حابي الاقتصادي الثاني في القاهرة "التدخل وزيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص".

تباشر مصر عددا من المشاريع العملاقة بهدف تحفيز الاقتصاد حيث أصبحت الحكومة لاعبا رئيسيا في السوق العقارية والقطاع السياحي، وشهدت البلاد تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تناميا في الدور الاقتصادي الذي تضطلع به القوات المسلحة.

كان ساويرس قد انتقد في وقت سابق الحكومة والجيش في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

يتعين علينا تخفيض تدخل الحكومة في الاقتصاد وعلينا تعزيز القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يعني بذلك أيضا الجيش الذي يحظى بنفوذ قوي في البلاد.

وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية تخطط لمشاريع مع الجيش على الرغم من وجود شركات إنشاءات خاصة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتمد على الجيش في الكثير من المشروعات ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.

الإصلاحات المؤلمة قد تحقق الكثير من الإنجازات بالنسبة لأصحاب الدخول العادية، لكن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تنته بعد، ولا تزال هناك مشاكل أخرى عديدة.

البيروقراطية المفرطة تأتي على رأس المشاكل إلى جانب تدخل الدولة في القطاع الخاص.

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