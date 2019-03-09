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اقتصاد

تقرير: أمريكا تتفوق على السعودية في إنتاج النفط

مضخة لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية
مضخة لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية
9/3/2019

توقع تحليل جديد لشركة أبحاث الطاقة "ريستاد إنرجي" أن ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات البترولية (مثل الغازولين) مجتمعة سيتفوق على السعودية بحلول نهاية العام.

ويمثل هذا شهادة على الكيفية التي تؤثر بها الطفرة النفطية الأمريكية بشكل متزايد على التجارة العالمية. وهذا مثير للاهتمام رمزيا.

التقرير
  • الشركة الاستشارية قالت في تقرير موجز إن هذا التحول الملحوظ أصبح ممكنا بفضل الزيادة المستمرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والقدرة على زيادة صادرات النفط من ساحل الخليج.
  • الولايات المتحدة لا تنافس السعودية فيما يتعلق بصادرات النفط الخام في الوقت القريب على الرغم من زيادة شحنات النفط الخام الأمريكية.
  • الأرقام متأرجحة إلا أن السعودية بشكل إجمالي تصدر نحو سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
  • مستويات الصادرات الأمريكية والتي زادت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة لا تزال أقل بكثير من نصف تلك الكمية.
  • لكن الولايات المتحدة تصدر كميات كبيرة من الغازولين والديزل والمشتقات البترولية الأخرى.
خلاصة التقرير
  • السعودية تصدر نحو تسعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمشتقات البترولية الأخرى.
  • الولايات المتحدة تصدر نحو ثمانية ملايين برميل يوميا والأرقام في تزايد مستمر.

 

المصدر : فوكس نيوز
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