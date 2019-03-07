"هواوي" ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية

قالت شركة هواوي التكنولوجية الصينية إنها أقامت دعوى ضد الحكومة الأمريكية بسبب جزء من مشروع قانون للدفاع أقر العام الماضي ويفرض قيودًا على تعاملاتها في الولايات المتحدة.

التفاصيل:

هواوي قالت إنها أقامت دعوى أمام محكمة أمريكية في ولاية تكساس للطعن على إضافتها إلى قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.

هواوي وصفت القيود التي تستهدفها بأنها "غير دستورية".

جيو بينغ، الذي يترأس هواوي حاليًا وفقًا لنظام التناوب، قال "الكونغرس الأمريكي فشل مرارًا في تقديم أي أدلة تدعم قيوده على منتجات هواوي. نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير".

بينغ اتهم الحكومة الأمريكية بقرصنة خوادم هواوي وسرقة رسائل إلكترونية خاصّة بها.

الكونغرس الأمريكي صادق العام الماضي على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يقيد عقود الحكومة الأمريكية مع شركات صينية بما فيها هواوي ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.

الإدارة الأمريكية منعت مجموعة هواوي من المشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس في الولايات المتّحدة، محذرة من مخاطر ذلك على أمنها القومي.

واشنطن قالت إن بمقدور الحكومة الصينية التسلّل إلى معدّات الاتصالات الخاصة بهواوي.

الولايات المتحدة طالبت حلفاءها في أوربا بمقاطعة المجموعة في الوقت الذي تستعد فيه دول عديدة لتركيب مكونات تكنولوجيا الجيل الخامس الجديدة التي ستؤمّن سرعة أكبر في الاتصال وقدرات أكبر للشركات وإمكانية توفير خدمات جديدة مستقبليا، على غرار السيارات ذاتية القيادة.

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