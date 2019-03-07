قطر تصدر سندات بـ 12 مليار دولار في أسواق المال العالمية

جمعت قطر 12 مليار دولار من عملية بيع لسندات مالية بالدولار في الإمارة الغنية بالغاز، حسبما أعلنت وزارة المالية، بعد نحو عام من عملية بيع مماثلة وبالقيمة ذاتها.

أبرز ما ورد في بيان وزارة المالية:

قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية، إذ بلغ حجم الإصدار الذي تم 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار.

الشريحة الأولى تضمّنت سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار.

الشريحة الثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار.

الشريحة الثالثة فهي لأجل 30 سنة بقيمة 6 مليارات دولار.

كالعام السابق، بلغت قيمة العطاءات على السندات القطرية ما يزيد على 50 مليار دولار.

سعر الفائدة على السندات التي طرحتها وزارة المالية نيابة عن دولة قطر بلغ 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على السندات لأجل 5 سنوات.

وصل سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات 135 نقطة أساس، في حين وصل سعر الفائدة على السندات المستحقة بعد 30 سنة إلى 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتعد قطر أول دولة في العالم تصدر سندات "فورموسا" في بورصة تايبيه منذ العام الماضي 2018.

ومن المتوقع أن تصدر السندات لعام 2049 لأجل 30 عامًا بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورغ وبورصة تايبيه، لضمان الوصول إلى أعمق جيوب السيولة المتاحة عبر هذه الأسواق.

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