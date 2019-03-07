بلومبرغ: مؤشر التوظيف بالإمارات والسعودية الأدنى في 10 سنوات

ظهرت دلالات التعثر على أسواق العمل في الإمارات والسعودية، مع بلوغ مؤشر التوظيف أدنى مستوياته في 10 و5 سنوات، على الترتيب في كلا البلدين.

هذا ما أظهرته بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لكلا الدولتين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من قوة الاقتصاد الإماراتي وتوقعات تسارع وتيرة نموه في 2019 إلى 3.1% من نسبة بلغت 2.9% في 2018، إلا أن هبوط أسعار النفط وتباطؤ القطاع العقاري تلقي بظلالها على الاقتصاد، لاسيما القطاع الخاص غير النفطي، فيما تتسم معدلات التوظيف بالسعودية بالثبات على نطاق واسع.

أهم ما جاء بالتقرير: