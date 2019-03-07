بلومبرغ: مؤشر التوظيف بالإمارات والسعودية الأدنى في 10 سنوات

ظهرت دلالات التعثر على أسواق العمل في الإمارات والسعودية، مع بلوغ مؤشر التوظيف أدنى مستوياته في 10 و5 سنوات، على الترتيب في كلا البلدين.
هذا ما أظهرته بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لكلا الدولتين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من قوة الاقتصاد الإماراتي وتوقعات تسارع وتيرة نموه في 2019 إلى 3.1% من نسبة بلغت 2.9% في 2018، إلا أن هبوط أسعار النفط وتباطؤ القطاع العقاري تلقي بظلالها على الاقتصاد، لاسيما القطاع الخاص غير النفطي، فيما تتسم معدلات التوظيف بالسعودية بالثبات على نطاق واسع.
أهم ما جاء بالتقرير:
- ما يقرب من 9 ٪ من الشركات التي شملتها الدراسة لديها عدد أقل من الموظفين في فبراير/ شباط.
- التوظيف في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية هو الأدنى خلال خمس سنوات.
- الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خفّضت الوظائف بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث أدى انخفاض أسعار النفط الخام وسوق العقارات المتعثر إلى تآكل الثقة في قطاع الأعمال.
- انخفض مؤشر التوظيف في مؤشر مديري المشتريات لدى بنك الإمارات دبي الوطني إلى 47.5 في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2009، وفقاً لتقرير أعدته IHS Markit لصالح بنك الإمارات دبي الوطني.
- يعتمد مؤشر مديري المشتريات للإمارات دبي الوطني على البيانات التي جمعتها IHS Markit من الردود الشهرية على الاستبيانات المرسلة إلى المديرين التنفيذيين في حوالي 400 شركة من القطاع الخاص.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات للإمارات العربية المتحدة إلى 53.4 في فبراير/شباط من 56.3 في يناير/كانون ثاني، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين أول 2016.
- من المتوقع أن يسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد عربي، إلى 3.1% هذا العام من 2.9% في عام 2018، كما أن انخفاض أسعار النفط وضعف سوق العقارات يضغطان على الوظائف.
- هبطت أسعار العقارات في دبي، مركز التجارة والسياحة في المنطقة، بنحو 22% منذ نهاية عام 2014، وفقاً لبيانات صادرة عن بنك التسويات الدولية.
- ما يقرب من 9% من الشركات التي شملتها الدراسة، قالت إن عدد العاملين لديها أقل مقارنة مع يناير/كانون ثاني.
- بعض الشركات ذكرت أن العمل يتم بالحد الأدنى من الموظفين في محاولة للحفاظ على انخفاض التكاليف، وفقًا للتقرير.
- سوق العمل في السعودية هو أيضًا تحت الضغط.
- مؤشر التوظيف في أكبر اقتصاد عربي، وصل إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من خمس سنوات.
- كانت العمالة في القطاع الخاص في المملكة الغنية بالنفط "دون تغيير على نطاق واسع" حيث قال أقل من 1% من الشركات إن التوظيف زاد.