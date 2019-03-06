مشكلات المراقبة الجوية كلفت الاقتصاد الأوربي 20 مليار دولار

كلفت إضرابات المراقبة الجوية ونقص العاملين في قطاع اقتصاد الاتحاد الأوربي 19.88 مليار دولار خلال 2018، في أسوأ عام شهد تأخيرات في الرحلات الجوية لنقل الركاب في نحو عشر سنوات.

وأضاف اتحاد شركات الطيران الأوربية (ايه.فور.إي)، نقلاً عن بيانات من المنظمة الأوربية لسلامة الملاحة الجوية، أن إضرابات المراقبين الجويين ونقص عددهم ومشاكل هيكلية أخرى تسببت فيما يزيد عن 75% من التأخيرات، مع ارتفاع عدد المسافرين جوا في الاتحاد الأوربي 26% في العام السابق إلى 334 مليون مسافر.

وقال مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لريان إير ورئيس مجلس إدارة اتحاد ايه.فور.إي في بيان يوضح خطوات حل المشكلة "يجب أن يواجه الاتحاد الأوربي ضعف كفاءة المسيطرين على قطاع المراقبة الجوية من خلال تدويل المجال الجوي، وإدخال عنصر المنافسة بين مقدمي الخدمة، وسرعة ومرونة توزيع المراقبين الجويين".

والتقى الرؤساء التنفيذيون لاتحاد ايه.فور.إي، ومن بينهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت ولوفتهانزا وريان إير، الأربعاء، لحضور اجتماعهم السنوي في بروكسل، حيث دعوا أيضا إلى تعديل القواعد التنظيمية المتعلقة بحقوق الركاب ورسوم المطارات.