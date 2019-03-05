ترمب يفتح جبهات جديدة في حربه التجارية.. ماذا سيحدث؟

تعتزم واشنطن الغاء امتيازات تجارية تفضيلية تستفيد منها الهند وتركيا في وقت يصعّد الرئيس دونالد ترمب معركته ضد ما تعتبرها إدارته ممارسات تجارية أجنبية غير عادلة.

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جعل ترمب من مسألة إدخال تغيرات شاملة على التجارة الدولية وخفض العجز الأمريكي في موازين التجارة، في صلب أولويات رئاسته.

يمنح برنامج الأفضليات المعمم، معاملة تفضيلية للواردات من الدولتين لسلسة من السلع المصنعة مثل قطع السيارات والإطارات وقطع غيار أجهزة.

إدارة ترمب ستنهي "الوضع الممنوح للهند وتركيا كدولتين ناميتين" لأنهما لم تعودا تستوفيان الشروط المطلوبة، بحسب بيان لمكتب ممثل التجارة روبرت لايتهايزر.

قال البيان إن الهند، أكبر الدول المستفيدة من برنامج الأفضليات المعمم، فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح بالوصول المطلوب إلى أسواقها، وأقامت في المقابل "حواجز تجارية تخلق تأثيرات سلبية كبيرة على تجارة الولايات المتحدة".

يصبح القرار ساري المفعول بعد 60 يوما على الأقل من تبليغ الكونغرس والدول المعنية – وهي عملية بدأها ترمب، الإثنين، مع توجيه رسائل إلى رئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.

كتب ترمب في إحدى الرسائل التي نشر نصها البيت الأبيض، أن تغير الوضع بالنسبة للهند جاء بعد "محادثات مكثفة" بين نيودلهي وواشنطن.

كتب الرئيس "سأواصل تقييم ما إذا كانت حكومة الهند تتيح وصولا عادلا ومعقولا لأسواقها بحسب معايير التأهيل في برنامج الأفضليات المعمم".

انتقد ترمب، الذي يتعهد بخفض العجز التجاري الأمريكي، الهند مرارا على رسومها الجمركية المرتفعة.

الهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يُطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، وسيكون إنهاء مشاركتها به أقوى إجراء عقابي بحق البلد الواقع بجنوب آسيا منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه في 2017.

انتقد ترمب الهند مرارا على رسومها الجمركية المرتفعة (رويترز)

أما تركيا فقد أظهرت "مستوى أعلى من التطور الاقتصادي" أي ما يعني إمكانية إخراجها من البرنامج، بحسب مكتب ممثل التجارة الأمريكي.

مكتب ممثل التجارة الأمريكي قال في بيان "زيادة الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد، وانخفاض معدلات الفقر، وتنويع الصادرات دليل على مستوى التطور الاقتصادي العالي لتركيا".

في رسالته المتعلقة بتركيا قال ترمب إن اقتصادها سجل "نموا وتنوعا" لافتا إلى أن اسطنبول "خرجت من برامج أخرى مخصصة لدول نامية".

تم اختيار تركيا كدولة مستفيدة من برنامج نظام الأفضليات المعمم عام 1975.

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قللت نيودلهي من تأثير القرار وقال وزير تجارتها انوب واداوان إن إلغاء البرنامج لن يكون له "تأثير مهم" على تجارة الهند.

من بين الصادرات السنوية الهندية إلى الولايات المتحدة والبالغة 80 مليار دولار، 5 مليارات و600 مليون منها فقط مشمولة بالبرنامج، بحسب ما نقلت وكالة برست تراست اوف إنديا عن الوزير.

قالت وزارة التجارة الهندية إن رسوم نيودلهي تتماشى مع التزاماتها لمنظمة التجارة العالمية، فيما وارداتها من النفط والغاز الطبيعي الأمريكي قلّصت العجز التجاري الأمريكي مع الهند في السنوات الأخيرة.

من جهتها انتقدت تركيا القرار الأمريكي. وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن هذا القرار "يخالف هدفنا المشترك ببلوغ حجم تبادل تجاري يبلغ 75 مليار دولار وسيترك من جانب آخر أثرا سلبيا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية".

تجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات لتسوية نزاع تجاري مكلف بين الدولتين (رويترز)

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