بلومبرغ: الإمارات تشهد أكبر خفض للوظائف في 10 أعوام

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء في تقرير لها، أن شركات القطاع الخاص من غير مجال المحروقات في الإمارات تشهد تقليصا في الوظائف هو الأكبرفي 10 سنوات.

وأرجع التقرير ذلك إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتضرر قطاع البناء والعقارات الذي شهد تراجعا بنحو 22 في المئة منذ 2014، وفقا لإحصاءات رسمية.

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