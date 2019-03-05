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الإفراج عن كارلوس غصن بكفالة بعد 107 أيام في السجن

رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن
رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن
5/3/2019

قال محامي كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان المُقال والذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، إن محكمة في طوكيو أمرت اليوم الثلاثاء بالإفراج عنه بكفالة.

التفاصيل:
  • هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: كفالة غصن المحتجز منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني قدرها مليار ين (8.94 مليون دولار).
  • يتوقع إطلاق سراح غصن في وقت لاحق  اليوم الثلاثاء.
  • النيابة العامة اليابانية استأنفت قرار المحكمة ما قد يرجئ إخلاء سبيله.
  • القاضي وافق على إطلاق سراح غصن بشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلة.
  • المحكمة اعتبرت في معرض تبريرها قرارها الموافقة على طلب إطلاق السراح أنّ احتمالات فرار غصن (64 عامًا) أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية.
خلفيات:
  •  احتُجز غصن في طوكيو منذ توقيفه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني للاشتباه بتورطه بتجاوزات مالية.
  • غصن سعى مرارًا سابقًا للحصول على إطلاق سراح بكفالة، لكن بدون جدوى.   
  • غصن متهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله بين عامي 2010 و2018.    
  • التهم الأخرى الموجهة للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز" ترتبط بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره لنيسان. 
  • يُتهم غصن أيضًا في هذا الإطار بأنه دفع أموالا عبر شركة تابعة لنيسان، لصديق سعودي لإخراجه من هذه الورطة.
  • كان غصن تحدث في مقابلة عن "مؤامرة" من نيسان ضده، فيما كان يعمل على تعزيز التحالف بين رينو ونيسان في مشروع اندماج كان يقلق أوساط الصانع الياباني.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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