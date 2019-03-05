الإفراج عن كارلوس غصن بكفالة بعد 107 أيام في السجن

قال محامي كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان المُقال والذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، إن محكمة في طوكيو أمرت اليوم الثلاثاء بالإفراج عنه بكفالة.
التفاصيل:
- هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: كفالة غصن المحتجز منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني قدرها مليار ين (8.94 مليون دولار).
- يتوقع إطلاق سراح غصن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
- النيابة العامة اليابانية استأنفت قرار المحكمة ما قد يرجئ إخلاء سبيله.
- القاضي وافق على إطلاق سراح غصن بشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلة.
- المحكمة اعتبرت في معرض تبريرها قرارها الموافقة على طلب إطلاق السراح أنّ احتمالات فرار غصن (64 عامًا) أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية.
خلفيات:
- احتُجز غصن في طوكيو منذ توقيفه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني للاشتباه بتورطه بتجاوزات مالية.
- غصن سعى مرارًا سابقًا للحصول على إطلاق سراح بكفالة، لكن بدون جدوى.
- غصن متهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله بين عامي 2010 و2018.
- التهم الأخرى الموجهة للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز" ترتبط بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره لنيسان.
- يُتهم غصن أيضًا في هذا الإطار بأنه دفع أموالا عبر شركة تابعة لنيسان، لصديق سعودي لإخراجه من هذه الورطة.
- كان غصن تحدث في مقابلة عن "مؤامرة" من نيسان ضده، فيما كان يعمل على تعزيز التحالف بين رينو ونيسان في مشروع اندماج كان يقلق أوساط الصانع الياباني.