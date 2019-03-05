الإفراج عن كارلوس غصن بكفالة بعد 107 أيام في السجن

قال محامي كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان المُقال والذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، إن محكمة في طوكيو أمرت اليوم الثلاثاء بالإفراج عنه بكفالة.

التفاصيل:

هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: كفالة غصن المحتجز منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني قدرها مليار ين (8.94 مليون دولار).

يتوقع إطلاق سراح غصن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

النيابة العامة اليابانية استأنفت قرار المحكمة ما قد يرجئ إخلاء سبيله.

القاضي وافق على إطلاق سراح غصن بشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلة.

المحكمة اعتبرت في معرض تبريرها قرارها الموافقة على طلب إطلاق السراح أنّ احتمالات فرار غصن (64 عامًا) أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية.

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