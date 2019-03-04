شاهد: روشتة نجاح يقدمها إمبراطور المحاسبة العربية طلال أبوغزالة

قدم طلال أبو غزالة رئيس ومؤسس أكبر شركة عالمية في مجال الملكية الفكرية والعلامات التجارية، روشتة نجاح للشباب الطامحين والباحثين عن العمل.

وخلال لقاء خاص ضمن برنامج "أنت ومالك" على شاشة الجزيرة مباشر، استعرض رجل الأعمال الفلسطيني رحلته من الفكرة إلى الإمبراطورية ومن اللاجئ إلى قائد المحاسبة العربية.

وصفة النجاح:

أبو غزالة لخص روشتة النجاح في ثلاث كلمات: السعادة، المحبة، العمل.

أبو غزالة: أول وصفات النجاح هي "السعادة"، والسعادة قرار، أي تقرر أن تكون سعيدًا وراضيًا عن نفسك بشكل مطلق وليس اضطراري.

أبو غزالة: الفقر ليس عيبًا ولا يعيق تحقيق السعادة، فقد عشت فترة من عمري على ساندويتشات الزعتر كوجبة رئيسية وكنت سعيدًا وراضيًا.

أبو غزالة: ثانيًا "المحبة"، فالمُحب يمتلئ بالطاقة الإيجابية، ومن يكره فهو من يدفع الثمن لأنه يحرق نفسه، وأنا أحب كل الدنيا باستثناء عدو واحد هو العدو الصهيوني.

أبو غزالة: ثالثًا "العمل"، فكلما عملت كلما ازدادت طاقتك على العمل بغض النظر عن كل ما يحكيه الناس من أكاذيب مثل: "ريّح عنيك من القراءة.. ريح عقلك وفكرك" فهذه نصائح ترقى لمستوى الجريمة.

أبو غزالة: إذا لم تستعمل عقلك ستموت الخلايا، وأنا تعلمت أن أعمل 18 ساعة في اليوم.. هذا أعطاني حظا كبير.

أبو غزالة: لا أؤمن بكلمة متقاعد.. هذه الكلمة ليس لها أساس في اللغة وليس لها أي معنى سوى "مُت وأنت قاعد"، لذلك أنا ضدها ولا أؤمن بها لأنني لا أريد أن أموت وأنا قاعد.

أبو غزالة: غيّر عملك لكن لا تقعد، فالتقاعد هو موت، وكل من ترك عمله ينتهي مباشرة.

كتاب عن سيرة حياة طلال أبوغزالة

علّمني أبي:

أبو غزالة: كان عمري 10 سنوات حين أصبحت لاجئًا وأُلقيت على باخرة من يافا إلى لبنان، والدي الحاج توفيق قرر أن تكون دراستنا في المدارس الأرثوذكسية وفيها تعلمت الثقافة المسيحية إلى جانب ثقافتنا الإسلامية وما هو مشترك بينهما، والتركيز في الثقافة المسيحية على المحبة والتسامح.

أبو غزالة: تأثير والدي علي كان كبيرًا، فقد درس لي الحياة والخبرة واصطحبني معه في أعماله التجارية واجتماعاته وزياراته، رغم أنني لم أكن أكبر أشقائي.

عندما أصبح عمري 15 سنة جمعنا والدي كنا 13 بين ذكور وإناث، وقال أنا رجل كبير فوق التسعين وغير قادر على إدارة شؤونكم وأكلف طلال بأن يكون مسؤولًا عنكم.

أبو غزالة: رغم أن هناك 7 من أشقائي أكبر مني في العمر، لكنهم رحّبوا جدًا بقرار أبي وسعدوا له، ثقة ومحبة، وكان هذا القرار من أبي نقطة تحول في حياتي لأنني أصبحت مسؤولًا عن عائلة بشكل كامل، وهي متعة لي، فقد تدربت على المسؤولية.

بين المحن والنعم.. نصائح من ذهب:

أبو غزالة: يجب أن نشكر ربنا على المحن فهي نعمة، لأن المحن تعلمك التحدي وكيف تكون متفوقًا. كونك لديك مشكلة مادية أو أي محنة أخرى فهي تجبرك على أن تكون متفوقًا.

أبو غزالة: في وقت ما لم أكن أملك أي مال، اشتغلت كل شيء، حملت البوظة، مارست البيع في سوق الخضار، فهل هذه محن؟ بالطبع لا فقد تعلمت قيمة الاستيقاظ مبكرًا وهي نعمة في العمل، الاضطرار علمني نعمة العمل والفهم وطريق النجاح.

أبو غزالة: ليس هنالك إنسان له الحق أن يدعي البطالة، هناك فقط "بحث عن العمل"، والجيل الحالي لديه ميزة الإنترنت، فأنت تستطيع أن تعمل من مكانك.

أبو غزالة: نحن أكبر شركة ترجمة في العالم لكن ليس عندنا ولا مترجم، جميع مترجمينا يعملون من منازلهم وهم موزعون في أماكن مختلفة حول العالم ويتم التعامل معهم إلكترونيًا.

أبو غزالة: في عالم المعرفة أنت تستطيع أن تخترع، أن تصنع، أن تتاجر، كل ذلك عبر الإنترنت، عالم المعرفة يقيم الحُجّة على من يقول إنه ليس لديه عمل.

خلاصة التجربة:

أبو غزالة: التحدي يصنع النجاح، ولا يوجد شيء في الدنيا اسمه فشل، الفشل الحقيقي يأتي عندما تتوقف عن المحاولة، وكلما فشلت ابدأ من جديد.

أبو غزالة: قيمة الانسان تبدأ في ثقته بنفسه، والشخص الذي ليست لديه ثقة في نفسه فلن ينجح أبدًا.

أبوغزالة: ما في مشكلة من حياتي إلا ووجدت لها الحل، لذا لابد أن تكون صادقًا وإيجابيًا، فالإيجابية بوابة لحل مشكلات كثيرة والتعاطي مع الحياة.

أبوغزالة: أعتبر الموظفين وأفراد مؤسستي بمثابة أبنائي، وهم يرون في الأب والمعلم.

أبو غزالة: أصغر عامل في مؤسستي أفضل من أفضل وزير، لأن الوزير لا يستطيع ولا يرضى أو يقبل أن يعمل شغل العامل، وبدون هذا العامل البسيط لا يمكنني أن أواصل عملي فهو صاحب فضل.

أبو غزالة: نصيحتي هي ألا تحاول أن تقلد مشروعًا ناجحًا، فكر دائمًا واخط خطوة إضافية، وفكر كيف يمكنك أن تنجح أكثر منه وليس مثله، وقتها تكون قد حققت النجاح فعلًا.

أبو غزالة: الأمر الثاني هو أن النجاح أسهل بكثير من المحافظة عليه، لأن الدنيا تسير فإذا توقفت أنت سيسبقك غيرك، لذا فالنجاح أسهل بكثير جدًا من التفوق.

أبو غزالة: للشباب المحبط أقول ، ليس هناك شخص لا يصلح لعمل معين، أنا بدأت شغلي بعدما تقدمت بأكثر من ألف طلب عمل، ولا زلت أحتفظ بشنطة ملابس فيها حوالي 500 رسالة رفض تقدمت بها لجهات عمل قبل أن أعمل بأول شغل لي.

أبو غزالة: احتفظ بتلك الحقيبة إلى الآن لأتذكر دائمًا أنني استطعت في النهاية أن أجد وظيفة، كما أنني اشتغلت فترة مجانًا حتى أثبت نفسي وتعلمت خبرات وتمرنت فأصبحت مرغوبًا في سوق العمل.

أبوغزالة: أتمنى أن تضاف قوانين التدرب إلى قوانين العمل في بلادنا العربية، فكونك تتدرب أفضل من أن تظل عاطلًا، وأخيرًا الشيء الوحيد الذي لا يمكن لأحد سلبه منك هو ما تكتسبه من خبرة ومعرفة.

خلفية: