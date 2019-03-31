تونس ترفع أسعار البنزين للمرة السادسة

قالت الحكومة التونسية إنها قررت رفع أسعار البنزين بنحو 4% ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز الموازنة.
التفاصيل:
- قالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في بيان "إنه في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية حيث تجاوز سعر الخام خلال الفترة الأخيرة من السنة عتبة 86 دولارا للبرميل واستنادا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية".
- أضافت الوزارة أن البنزين الخالي من الرصاص سيزيد 80 مليما ليصبح السعر الجديد 2065 مليما (0.68 دولار أمريكي) على أن يطبق السعر الجديد بدءا من اليوم الأحد.
- كانت تونس رفعت أسعار المحروقات أربع مرات العام الماضي في محاولة لكبح عجز الموازنة، بعد أن رفعته للمرة الأولى في يونيو/ حزيران 2017 استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا بقيمة 2.98 مليار دولار.
- كانت الزيادة الأولى في يوليو/ تموز 2017 إذ رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 6.7%.
- الزيادة الثانية كانت في يناير/ كانون ثاني 2018 بنسبة 2.85 %.
- قالت وزارة الطاقة حينها إن هذه الزيادة تأتي تبعا للارتفاع المسجل في أسعار النفط بالأسواق العالمية.
- حسب وثيقة نشرتها رئاسة الحكومة قالت حينها إنه سيتم تطبيق آلية التعديل التلقائي لأسعار المحروقات بانتظام كل ثلاثة أشهر؛ لخفض حجم دعم المحروقات بما لا يضر مع التوازنات المالية.
- الزيادة الثالثة كانت في مارس/آذار 2018 بنسبة 3%.
- الزيادة الرابعة في يونيو/حزيران 2018 بنسبة 4%.
- الزيادة الخامسة في سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة 3%.
- تظهر الأرقام أن الحكومة التونسية رفعت أسعار الوقود بنحو 24% منذ إبرام اتفاق مع صندوق النقد في 2016 لتنفيذ برنامج اقتصادي، يتضمن تقليص الدعم وترشيد الإنفاق مقابل قرض بقيمة 2.98 مليار دولار يصرف على مدى أربع سنوات.
- كان صندوق النقد قد قدم توصيات صارمة للحكومة التونسية إبان المراجعة الرابعة التي جرت في يونيو/حزيران من العام الماضي بعدم زيادة الرواتب واتخاذ إجراءات تقشفية.
- كان الصندوق قد دعا السلطات التونسية في بيانه الذي صدر في 12 من يونيو/ حزيران الماضي إلى "سن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".
- وزير المالية التونسي رضا شلغوم، قال في وقت سابق إن الحكومة ستعمل على تقليص عجز الميزانية من 4.9 في المائة العام 2018، إلى 3.9% للعام 2019.
- أفاد شلغوم إن عجز الموازنة كان في حدود 2.1 مليار دولار خلال 2017، "وسيكون 1.87 مليار دولار في 2018، ونحو 1.62 مليار دولار في 2019".
- لا يزال الاقتصاد التونسي، حسب تقارير صندوق النقد، يعاني من نسبة مخاطر مرتفعة، وخاصة المتعلق منها بعجز الموازنة وزيادة الدين العام ونسبة البطالة.
- الدينار التونسي = 1000 مليم
- الدولار الأمريكي = 3.03 دينار تونسي