ترمب يتحرش بأوبك من جديد بسبب ارتفاع أسعار النفط

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منظمة أوبك بزيادة إنتاجها من النفط، بعدما سجلت الأسعار أكبر مكاسبها الفصلية بزيادة وصلت 1٪، بسبب خفض الإنتاج والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران

التفاصيل:

Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2019