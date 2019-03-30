تكتل ثلاثي جديد لـ"الغاز" في الشرق الأوسط

تشهد منطقة الشرق الأوسط صعود تكتل جديد يسعى لإثبات وجوده في العالم العربي ومواجهة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، والسيطرة على حصة كبيرة من اقتصاد النفط والغاز في المنطقة.

التفاصيل بحسب تقرير موقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في أخبار الطاقة: