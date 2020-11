بدء مفاوضات أمريكية صينية لتسوية النزاع التجاري بين البلدين

بدأ كبار المفاوضين عن الجانبين الصيني والأمريكي جولة جديدة من المحادثات، الجمعة، في بكين بهدف التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع التجاري الذي بات يهدد الاقتصاد العالمي.

واستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كلا من الممثّل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين.

التفاصيل:

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في "تغريدة" بموقع "تويتر": "اختتمت والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر محادثات تجارية بناءة في بكين".

وأضاف "أتطلع للترحيب بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو، لمواصلة هذه المناقشات المهمة في واشنطن الأسبوع المقبل".

ولم يذكر الوزير الأمريكي أية تفاصيل عن فحوى المحادثات التجارية أو التقدم الذي تم إحرازه أو نقاط الخلاف الشائكة والعالقة بين الجابين حتى الآن.

.@USTradeRep and I concluded constructive trade talks in Beijing. I look forward to welcoming China’s Vice Premier Liu He to continue these important discussions in Washington next week. #USEmbassyChina pic.twitter.com/ikfcDZ10IL

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) March 29, 2019