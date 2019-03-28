مصر تعتزم اقتراض 1.5 مليار يورو منتصف الشهر المقبل

تعتزم وزارة المالية المصرية استئناف سلسلة إصدارات الديون في الأسواق الدولية والتي سبق وأعلنت عنها مطلع العام الجاري.
التفاصيل:
- قالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية، إن الوزارة ستطرح سندات اليورو، التي سبق وعينت مستشارين لطرحها، منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل بقيمة 1.5 مليار يورو.
- قالت المصادر إن الوزارة ستعمل على طلب آجال طويلة قدر الإمكان وقد تصل إلى 30 عامًا حال حظي الإصدار بمعدلات تغطية مرتفعة.
- عينت الحكومة مستشاري سندات اليورو في يناير/كانون أول الماضي وسبق وأن طرحت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في شهر فبراير/شباط الماضي، لكن الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل آخر طرح سندات اليورو.
- توقعت المصادر إجراء جولة ترويجية بعدد من اﻷسواق اﻷوربية منها لندن وعدد آخر من العواصم اﻷوربية قبل عملية اﻹصدار بواقع 3 إلى 4 أيام بهدف اﻻلتقاء بالمستثمرين ومعرفة حجم الطلبات المتوقع قدومها حالة الطرح.
خلفية:
- كانت وزارة المالية قد طرحت خلال عام 2018 سندات بالعملة الأوربية للمرة اﻷولى بقيمة ملياري يورو على شريحتين بأجل 8 و12 عاما.
- بخلاف الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك الإقليمية والدول، تخطط الحكومة لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.
- تضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%، حيث إذ من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 5.54 تريليون جنيه نهاية سبتمبر/ أيلول 2018.
- بحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.
- ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%.
- أدى هذا إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين العام، حتى وصلت الفوائد في موازنة العام المالي الحالي إلى 541 مليار جنيه (30.25 مليار دولار)، ليصبح باب الفوائد أكبر أبواب الموازنة المصرية.
- تلتهم خدمة الدين (أقساط وفوائد) البالغة 817.3 مليار جنيه نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة المتوقع أن تبلغ نحو 989.2 مليار جنيه (55.28 مليار دولار).
- تعاني الموازنة عجزا متوقعا للعام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار).