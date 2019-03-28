رويترز: مصريون يشتكون بعد حذف بطاقاتهم التموينية

تجمع عدد كبير من المصريين في إحدى ضواحي القاهرة لتقديم تظلمات بعد إخطارهم بأنهم على وشك حذفهم من البرنامج الحكومي لبطاقات التموين لأنهم أكثر ثراء من أن يكونوا مستحقين لدعم الغذاء.

التفاصيل:

قد يكون سبب الحذف هو شغل وظيفة تدر دخلا مرتفعا أو امتلاك سيارة حديثة أو دفع فاتورة كبيرة للهاتف أو الكهرباء أو مصروفات مرتفعة للمدارس.

بعض الأشخاص قطعوا مسافات طويلة من أنحاء متفرقة في البلاد للوصول إلى هذا الموقع في ضاحية مدينة السلام للقاء المسؤولين شخصيا للتعبير لهم عن شكاواهم.

وإذا قوبلت تظلماتهم بالرفض، فلن يعود بمقدورهم استخدام بطاقة التموين الذكية التي يحصلون بها على الأرز والمعكرونة وغيرهما من السلع الأساسية المدعمًة.

شكاوى

قال جمال عبد الشكور، وهو متقاعد كان بين الأشخاص الذين تجمعوا تحت المظلة لـ"رويترز"، إنه نُسب إليه بالخطأ أنه ينفق أكثر من 800 جنيه شهريا على فاتورة هاتفه المحمول.

أضاف عبد الشكور "أنا أصلا معاشي كله حوالي 650 جنيها، فكيف أصرف 800 جنيه على الهاتف؟ ألن أتناول الطعام؟ حسبي الله ونعم الوكيل".

إجراء تعديلات على نظام دعم الغذاء مسألة حساسة للغاية في مصر، حيث سبق أن أثار قرار بخفض دعم الخبز حوادث شغب دامية في أنحاء البلاد في 1977.

لكن الشكاوى المرتبطة بتطبيق النظام الجديد هي علامة أولية على أن مساعي السيسي لتقليص الدعم الحكومي السخي الذي يستفيد منه ما يزيد عن 60 مليون مصري لن تكون سهلة.

انتقل المسؤولون المعنيون بالإصلاحات الجديدة من مكتب في حي جاردن سيتي الراقي في العاصمة بعد أن أثار الوافدون على المكتب انزعاج سكان المنطقة.

لجأت حكومة السيسي إلى صندوق النقد الدولي، ووقعت اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016.

شدد الصندوق على أن دعم الغذاء يجب ألا يصل إلا للفئات الأكثر احتياجا. وانطوى برنامج القرض أيضا على زيادات في أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف.

ساهم ذلك في ارتفاع التضخم الذي تسبب في تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين. وتساهم أسعار السلع الغذائية المدعومة في تخفيف تلك الآلام.

تقول الحكومة إنه ستكون هناك مرحلتان أخريان في إصلاح بطاقات التموين، لكنها لم تذكر ما هي الفئات المستهدفة.

وزير التموين المصري علي المصيلحي