تركيا تفرض قيودا على العملة بعد هبوط الليرة

تدخل البنك المركزي التركي لدعم الليرة اليوم الخميس بعد هبوط العملة التركية بنحو 5٪.

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اتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع، من بينها حجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن.

قالت بنوك أجنبية ومستثمرون أجانب يسعون للتداول في الليرة التركية إن البنوك المحلية رفضت طلباتهم للحصول على الليرة.

قالت تقارير إن حجب السيولة المتاحة من الليرة كان بتوصية من الحكومة لمنع هبوط العملة المحلية.

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن أحد المحللين الماليين في لندن قوله إن البنوك التركية قالت إنها تلقت أوامر "بعدم إقراض ليرة واحدة للبنوك الأجنبية".

هبط مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 5٪ أمس الأربعاء، مسجلا أسوأ أداء يومي به منذ 18 يوليو/تموز 2018 عندما هبط بنسبة 7٪.

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