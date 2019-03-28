تركيا تفرض قيودا على العملة بعد هبوط الليرة

تدخل البنك المركزي التركي لدعم الليرة اليوم الخميس بعد هبوط العملة التركية بنحو 5٪.
التفاصيل
- اتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع، من بينها حجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن.
- قالت بنوك أجنبية ومستثمرون أجانب يسعون للتداول في الليرة التركية إن البنوك المحلية رفضت طلباتهم للحصول على الليرة.
- قالت تقارير إن حجب السيولة المتاحة من الليرة كان بتوصية من الحكومة لمنع هبوط العملة المحلية.
- نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن أحد المحللين الماليين في لندن قوله إن البنوك التركية قالت إنها تلقت أوامر "بعدم إقراض ليرة واحدة للبنوك الأجنبية".
- هبط مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 5٪ أمس الأربعاء، مسجلا أسوأ أداء يومي به منذ 18 يوليو/تموز 2018 عندما هبط بنسبة 7٪.
خلفية
- تأتي القيود على تداول الليرة بينما تستعد تركيا لانتخابات بلدية يوم الأحد يواجه فيها الحزب الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان منافسة شديدة.
- أردوغان دعا اليوم الخميس البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة وإلا فإن التضخم سيظل مرتفعا.
- الرئيس التركي قال في كلمة، أمام تجمع من الناخبين في أنقرة، إن التقلب في سوق الليرة يعود إلى "الهجمات" التي تشنها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الاقتصاد التركي.
- الاضطراب في سوق العملة، والذي جاء بعد أشهر من الهدوء النسبي، بدأ قبل نحو أسبوع بعدما هبطت الليرة بنسبة 5.1٪ في يوم واحد يوم الجمعة الماضي .
- الهبوط جاء وسط مخاوف بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة تركيا على خدمة ديونها الأجنبية.
- هذا الاضطراب حدث بعدما أوصى بنك "جي يي تشيس آند مورغان" الأمريكي ببيع الليرة، ما أدى إلى هبوطها المفاجئ.
- أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق المال في تركيا قيامهما بفتح تحقيقات منفصلة ضد بنك “جي.بي مورغان تشيس".
- قالت الهيئتان إن التقرير الصادر عن محللي البنك تضمن محتوى مضللا ومخادعا، مما أدى إلى حدوث تقلبات سوقية والإضرار بسمعة البنوك التركية.