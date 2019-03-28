تدقيق فرنسي يثبت عدم وجود انتهاكات لحقوق العمال في قطر

قالت شركة فينسي الفرنسية للإنشاءات، الخميس، إن التدقيق المبدئي بشأن أوضاع العمال الذين يشيدون منشآت لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر لم يكشف أي أدلة على سوء هذه الأوضاع.

التفاصيل:

أجري هذا التدقيق بعدما زعمت منظمة شيربا المدافعة عن حقوق الإنسان أن العمال في هذه المواقع يتعرضون لسوء المعاملة.

رفضت شركة فينسي مرارا الاتهامات التي توجهها شيربا لها.

أجرت عدة نقابات عمالية فرنسية والاتحاد الدولي لنقابات عمال البناء والأخشاب التدقيق المبدئي الذي يبرئ ساحة فينسي في يناير/ كانون الثاني.

نفت الشركة الفرنسية ما تردد بشأن مصادرة جوازات سفر بعض العمال المهاجرين وقالت إن العمال يمكنهم الوصول في أي وقت لوثائقهم المحفوظة في خزائن.

الشركة ذكرت كذلك أنها لم تسجل أي حوادث خطيرة في مواقع البناء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأن لديها أطباء في المواقع.

شيربا قالت إن شهودا تحدثوا عن عمال يعانون من القيء والهزال بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كانت منظمة شيربا قد رفعت دعوى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 ضد فينسي رفضها الادعاء الفرنسي في فبراير/ شباط الماضي.

لدى فينسي، التي تعتبر قطر ثاني أكبر مساهم فيها، العديد من المشروعات الكبيرة في قطر تتعلق بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم منها مشروع لمد خط مترو أنفاق في الدوحة وآخر لشق طريق سريع.

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