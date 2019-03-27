شركات إسرائيلية تسعى لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي لمصر

أجرت الشركات المسؤولة عن تطوير أكبر حقل غاز طبيعي إسرائيلي محادثات في القاهرة لزيادة مبيعات الغاز لمصر، بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية.

التفاصيل:

مصر أبرمت العام الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.

مسؤولون من شركة ديليك للحفر، وهي أكبر مساهم في حقل ليفاثيان، عقدوا محادثات في القاهرة خلال الأسابيع الماضية لمناقشة كيفية زيادة الكميات المصدرة لمصر لأغراض الاستهلاك المحلي.

كشف يوسي أبو، الرئيس التنفيذي للشركة، عن هذه المحادثات خلال مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب أمس الثلاثاء.

قال أبو: إن شركة ديليك وشركتي نوبل إنيرجي وراشيو لاستكشاف الغاز، المشاركتين لها في حقل ليفاثيان، تبحث كيفية زيادة إنتاج الحقل من الغاز للوفاء بزيادة الطلب المصري المتوقعة من الغاز الطبيعي.

أبو قال في المؤتمر: الإمكانيات في السوق المصرية لا نهاية لها. سنجيب عن الكثير من الأسئلة خلال الأشهر المقبلة بمجرد أن نبدأ في ضخ الغاز عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.

الشركات الثلاث التي تقوم بتطوير حقل ليفاثيان وحقل تمار الأصغر منه، وقعت اتفاقًا العام الماضي لإنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقال أبو إنه يمكن زيادة 3 مليارات متر مكعب أخرى.

يقضي الاتفاق مع مصر على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.

أكملت الشركات الثلاث نحو 80٪ من المرحلة الأولى لمشروع حقل ليفاثيان، وهي المرحلة التي سيجري منها تصدير الغاز إلى مصر والأردن.

قال أبو: إن هناك إمكانية لزيادة إمدادات الغاز إلى الأردن لتصل إلى 4 مليارات و500 مليون متر مكعب سنويًا.

ستكون هذه زيادة بنسبة 50٪ عما نص عليه الاتفاق الموقع مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016.

الشركات تخصص 9 مليارات متر مكعب أخرى يتم إنتاجها سنويًا للمرحلة الثانية من حقل ليفاثيان.

سيستخدم الغاز الذي يتم إنتاجه في هذه المرحلة في للوفاء بالتزامات اتفاق مع شركة شل الهولندية التي تقوم بتشغيل وحدة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر.

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