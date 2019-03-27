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اقتصاد

شركات إسرائيلية تسعى لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي لمصر

27/3/2019

أجرت الشركات المسؤولة عن تطوير أكبر حقل غاز طبيعي إسرائيلي محادثات في القاهرة لزيادة مبيعات الغاز لمصر، بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية.

التفاصيل:
  • مصر أبرمت العام الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.
  • مسؤولون من شركة ديليك للحفر، وهي أكبر مساهم في حقل ليفاثيان، عقدوا محادثات في القاهرة خلال الأسابيع الماضية لمناقشة كيفية زيادة الكميات المصدرة لمصر لأغراض الاستهلاك المحلي.
  • كشف يوسي أبو، الرئيس التنفيذي للشركة، عن هذه المحادثات خلال مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب أمس الثلاثاء.
  • قال أبو: إن شركة ديليك وشركتي نوبل إنيرجي وراشيو لاستكشاف الغاز، المشاركتين لها في حقل ليفاثيان، تبحث كيفية زيادة إنتاج الحقل من الغاز للوفاء بزيادة الطلب المصري المتوقعة من الغاز الطبيعي.
  • أبو قال في المؤتمر: الإمكانيات في السوق المصرية لا نهاية لها. سنجيب عن الكثير من الأسئلة خلال الأشهر المقبلة بمجرد أن نبدأ في ضخ الغاز عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.
  • الشركات الثلاث التي تقوم بتطوير حقل ليفاثيان وحقل تمار الأصغر منه، وقعت اتفاقًا العام الماضي لإنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقال أبو إنه يمكن زيادة 3 مليارات متر مكعب أخرى.
  • يقضي الاتفاق مع مصر على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.
  • أكملت الشركات الثلاث نحو 80٪ من المرحلة الأولى لمشروع حقل ليفاثيان، وهي المرحلة التي سيجري منها تصدير الغاز إلى مصر والأردن.
  • قال أبو: إن هناك إمكانية لزيادة إمدادات الغاز إلى الأردن لتصل إلى 4 مليارات و500 مليون متر مكعب سنويًا.
  • ستكون هذه زيادة بنسبة 50٪ عما نص عليه الاتفاق الموقع مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016.
  • الشركات تخصص 9 مليارات متر مكعب أخرى يتم إنتاجها سنويًا للمرحلة الثانية من حقل ليفاثيان.
  • سيستخدم الغاز الذي يتم إنتاجه في هذه المرحلة في للوفاء بالتزامات اتفاق مع شركة شل الهولندية التي تقوم بتشغيل وحدة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر.
مكاسب في البورصة:
  • وكالة بلومبرغ قالت إن أسهم الشركات الثلاث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في بورصة تل أبيب أمس الثلاثاء.
  • ارتفعت أسهم شركة ديليك بنسبة 4.5٪ عند إغلاق التداول في بورصة تل أبيب، وهو أعلى سعر لأسهمها خلال 7 أشهر.
  • ارتفعت كذلك أسعار أسهم شركة راشيو بنسبة 4.7٪. وتمتلك الشركة 15٪ من حقل ليفاثيان.
  • ارتفعت أسهم شركة نوبل إنيرجي بنسبة 3.7٪ ليصل سعر السهم إلى 25.34 دولارا، وهو الأعلى خلال أربعة أشهر.
المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ
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