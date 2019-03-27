الليرة التركية ترتفع بعد إجراءات من البنك المركزي

ارتفعت الليرة التركية مجددا أمس الثلاثاء واليوم مع نجاح سلسلة تعديلات أجراها البنك المركزي، ونجحت في تعويض أغلب الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

التفاصيل: