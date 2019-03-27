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اقتصاد|تركيا

الليرة التركية ترتفع بعد إجراءات من البنك المركزي

الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
27/3/2019

ارتفعت الليرة التركية مجددا أمس الثلاثاء واليوم مع نجاح سلسلة تعديلات أجراها البنك المركزي، ونجحت في تعويض أغلب الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

التفاصيل:
  • حتى مع انحسار توقعات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، قفز مقياس للتقلبات الضمنية لليرة أمس الثلاثاء إلى أعلى قراءة أسبوعية له منذ سبتمبر/ أيلول عندما كانت تركيا في خضم أزمة العملة العام الماضي، التي شهدت في أوجها فقدان الليرة 30% من قيمتها.
  • البنك المركزي أبقى على وقف عطاءين يوم الثلاثاء لدعم الليرة في مواجهة موجة عاتية متنامية من فقدان الأتراك للثقة وإقبالهم على النقد الأجنبي بحسب رويترز.
  • الليرة نزلت بشكل حاد يوم الجمعة واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 5.7625 مقابل الدولار، وهو أسوأ مستوى إغلاق منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
  • موجة بيع الليرة جاءت قبل ما يزيد بقليل عن أسبوع من الانتخابات المحلية في البلاد التي يخوض فيها الرئيس رجب طيب أردوغان حملة قوية لحزبه العدالة والتنمية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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