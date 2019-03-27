الليرة التركية ترتفع بعد إجراءات من البنك المركزي

ارتفعت الليرة التركية مجددا أمس الثلاثاء واليوم مع نجاح سلسلة تعديلات أجراها البنك المركزي، ونجحت في تعويض أغلب الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي.
التفاصيل:
- حتى مع انحسار توقعات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، قفز مقياس للتقلبات الضمنية لليرة أمس الثلاثاء إلى أعلى قراءة أسبوعية له منذ سبتمبر/ أيلول عندما كانت تركيا في خضم أزمة العملة العام الماضي، التي شهدت في أوجها فقدان الليرة 30% من قيمتها.
- البنك المركزي أبقى على وقف عطاءين يوم الثلاثاء لدعم الليرة في مواجهة موجة عاتية متنامية من فقدان الأتراك للثقة وإقبالهم على النقد الأجنبي بحسب رويترز.
- الليرة نزلت بشكل حاد يوم الجمعة واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 5.7625 مقابل الدولار، وهو أسوأ مستوى إغلاق منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
- موجة بيع الليرة جاءت قبل ما يزيد بقليل عن أسبوع من الانتخابات المحلية في البلاد التي يخوض فيها الرئيس رجب طيب أردوغان حملة قوية لحزبه العدالة والتنمية.