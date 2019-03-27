الكويت.. استثمارات مشروع الشمال ستصل لـ 600 مليار دولار

قال مسؤول كويتي إن مشروع منطقة الشمال الاقتصادية الذي تعتزم الكويت تنفيذه سيستوعب استثمارات تتراوح بين 450 و600 مليار دولار بشرط أن تكون القوانين المنظمة لهذه المنطقة جذابة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في لقاء بثه تلفزيون الكويت "المنطقة تستوعب استثمارات بين 450 إلى 600 مليار دولار، لكنها مشروطة بضرورة بأن تكون هناك جاذبية قانونية" كي تحث المستثمرين على القدوم.

وأوضح أن جاذبية القوانين تتحقق بوجود قواعد ضريبية جذابة والتخلص من البيروقراطية الحكومية.

ما هو مشروع منطقة الشمال؟

مشروع الشمال يأتي ضمن رؤية (كويت 2035) بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

يتصدر مشروع (مدينة الحرير) مقدمة مشاريع رؤية (كويت 2035) وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة وتكون خاضعة للسيادة الكويتية كليًا مع تمتعها بالاستقلال إداريًا وماليًا وتشريعيًا وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

المشروع يعمل على إنشاء منطقة اقتصادية دولية شمالي البلاد تساعد على تعزيز العلاقات والتعاون مع الجوار إذ ستكون المنطقة ذات كثافة سكانية عالية من مختلف الجنسيات.

استراتيجية تنفيذ المشروع، تعتمد على استغلال الجزر الكويتية من خلال تمويل احتياجاته من أسواق المال ورؤوس الأموال الخاصة إضافة إلى مساهمة الدولة في تمويل هذا المشروع.

مشروع (مدينة الحرير) يقع في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت على مساحة تقدر بواقع 250 كيلومترًا مربعًا ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤها نحو 25 سنة تقريبًا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار أمريكي.

صورة للمشروع