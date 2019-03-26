أكبر صفقة بالشرق الأوسط.. "أوبر" تشتري "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار

قال بيان لشركتي "أوبر" و"كريم" لخدمات سيارات الأجرة الخاصة، إن الشركتين "توصلتا إلى اتفاق تستحوذ بموجبه أوبر على كريم مقابل 3,1 مليار دولار".

بيان أوبر وكريم:

بحسب البيان، ستدفع "أوبر" 1.4 مليار دولار نقدا و1.7 مليار دولار على شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

البيان: ستستمر الشركتان بالعمل من خلال التطبيقات والعلامات التجارية الخاصة بكليهما تماما كما هو الحال الآن.

البيان: أوبر ستستحوذ على كافة أعمال كريم في مجال التنقل والتسليم والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، مع أسواق رئيسية تشمل مصر والأردن وباكستان والسعودية والإمارات.

أوبر قالت إن الأوراق القابلة للتحويل ستصبح أسهما في أوبر بسعر يعادل 55 دولارا للسهم وهو ما يزيد نحو 13% على سعره في أحدث جولة تمويل قادتها مجموعة سوفت بنك قبل أكثر من عام.

بموجب الاتفاق، ستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر لكن ستحتفظ بالعلامة التجارية الخاصة بها وتطبيقها، في البداية على الأقل. وسيستمر مؤسسو كريم، مدثر شيخة وماغنوس أولسون وعبد الله إلياس، في الشركة.

ستجري تغييرات على مجلس إدارة كريم لتشغل أوبر ثلاثة مقاعد وكريم مقعدين. وسيضم المجلس شيخة الرئيس التنفيذي لكريم وأولسون.

بموجب الصفقة، تستحوذ أوبر على حصص جميع المستثمرين الخارجيين في كريم وسيتحول سهم كريم إلى سهم في أوبر.

كريم جمعت أقل من 800 مليون من مستثمرين وبلغت قيمتها ملياري دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من بين مستثمري كريم شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر وشركة ديدي أكبر مزود لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في الصين.

الشركتان قالتا إن من المتوقع إعلان الصفقة في الربع الأول من 2020.

(أرشيفية)

مفاوضات منذ 9 أشهر:

الاتفاق سيخضع لموافقة الجهات التنظيمية بما في ذلك مسؤولو مكافحة الاحتكار في الدول التي تعمل بها كريم مما قد يضطر الشركتين لتعديل الشروط.

الاتفاق جاء بعد مفاوضات على مدى تسعة أشهر.

للاتفاق أهمية خاصة لأوبر بعد بيع أنشطتها في الصين وروسيا وجنوب شرق آسيا إلى منافسين محليين عقب تكبدها خسائر فادحة.

الرئيس التنفيذي لأوبر دارا خسروشاهي وصف الصفقة مع كريم بأنها "لحظة مهمة لأوبر".

أوبر كانت حريصة على التوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ الشركة جولة ترويجية مع المستثمرين في أسواق الأسهم قبل إدراجها في بورصة نيويورك.

من المتوقع أن تتقدم "أوبر" بملف عملية الطرح العام الأولي في أبريل/نيسان المقبل حيث من المنتظر وصول القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 120 مليار دولار.

على مدار العام الماضي، توسعت كريم في أنشطتها سريعا وأطلقت خدمة توصيل طلبات ليرتفع تقييمها لنحو المثلين مما ضغط على أوبر لزيادة سعر عرض الشراء.

خلفيات: