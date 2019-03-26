أبل تعلن عن خدمات جديدة وبرامج "حصرية" بمشاركة أوبرا وينفري

بعد أيام من كشف شركة "أبل" عن عدد من منتجاتها الجديدة، والتي كان من بينها جهازًا لوحيًا وحواسب شخصية، واصلت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الكشف عن الجديد. فما هو؟

أبل تي في+

سيتم الحصول على الخدمة عبر الاشتراك، وستقدم أعمالاً حصرية لأسماء كبيرة مثل "أوبرا وينفري" والمخرج "ستيفن سبيلبيرغ" وغيرهما.

الخدمة ستتيح للمستخدمين مشاهدة برامج من شبكات تلفزيون "إتش.بي.أو" و"شو تايم" و"ستارز".

"أبل" قالت إنها ستطلق الخدمة في خريف 2019، لكنها لم تكشف عن أسعار الاشتراك فيها.

الخدمة ستكون متاحة عبر أجهزة تلفزيونات سامسونغ أولًا ثم سوني وإل-جى.

أبل نيوز+

خدمة أخبار مدفوعة الأجر باشتراك 10 دولارات شهريًا، تضاف إلى خدمة أبل الإخبارية المجانية.

الخدمة ستتيح للمشترك الحصول على الأعداد الحالية والأعداد القديمة لأكثر من 300 مجلة وصحيفة.

الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك قال، أثناء تقديم المنتجات الجديدة في مدينة كوبرتينو" بولاية كاليفورنيا، إن الخدمة الجديدة "ستأخذ خدمة أبل نيوز إلى مستوى جديد تمامًا".

"أبل" قالت إنها تريد "توفير أفضل تجربة لقراءة المجلة عبر أي جهاز محمول على الإطلاق".

أبل آركايد

خدمة جديدة للألعاب بدون إعلانات.

أبل تقول إن هذه الخدمة ستتضمن أكثر من 100 لعبة عند إطلاقها.

من المقرر إطلاق الخدمة الجديدة في خريف 2019 في أكثر من 150 بلدًا.

لم تكشف أبل عن تكلفة الاشتراك في الخدمة.

آبل كريديت كارد (مواقع)

أبل كريديت كارد