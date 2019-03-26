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اقتصاد

أبل تعلن عن خدمات جديدة وبرامج "حصرية" بمشاركة أوبرا وينفري

26/3/2019

بعد أيام من كشف شركة "أبل" عن عدد من منتجاتها الجديدة، والتي كان من بينها جهازًا لوحيًا وحواسب شخصية، واصلت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الكشف عن الجديد. فما هو؟

أبل تي في+
  • سيتم الحصول على الخدمة عبر الاشتراك، وستقدم أعمالاً حصرية لأسماء كبيرة مثل "أوبرا وينفري" والمخرج "ستيفن سبيلبيرغ" وغيرهما.
  • الخدمة ستتيح للمستخدمين مشاهدة برامج من شبكات تلفزيون "إتش.بي.أو" و"شو تايم" و"ستارز".
  • "أبل" قالت إنها ستطلق الخدمة في خريف 2019، لكنها لم تكشف عن أسعار الاشتراك فيها.
  • الخدمة ستكون متاحة عبر أجهزة تلفزيونات سامسونغ أولًا ثم سوني وإل-جى.
أبل نيوز+
  • خدمة أخبار مدفوعة الأجر باشتراك 10 دولارات شهريًا، تضاف إلى خدمة أبل الإخبارية المجانية.
  • الخدمة ستتيح للمشترك الحصول على الأعداد الحالية والأعداد القديمة لأكثر من 300 مجلة وصحيفة.
  • الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك قال، أثناء تقديم المنتجات الجديدة في مدينة كوبرتينو" بولاية كاليفورنيا، إن الخدمة الجديدة "ستأخذ خدمة أبل نيوز إلى مستوى جديد تمامًا".
  • "أبل" قالت إنها تريد "توفير أفضل تجربة لقراءة المجلة عبر أي جهاز محمول على الإطلاق".
أبل آركايد
  • خدمة جديدة للألعاب بدون إعلانات.
  • أبل تقول إن هذه الخدمة ستتضمن أكثر من 100 لعبة عند إطلاقها.
  • من المقرر إطلاق الخدمة الجديدة في خريف 2019 في أكثر من 150 بلدًا.
  • لم تكشف أبل عن تكلفة الاشتراك في الخدمة.
آبل كريديت كارد (مواقع)
أبل كريديت كارد
  • خدمة للدفع الآجل بدون رسوم سنوية.
  • الخدمة ستكون عبر بطاقة افتراضية وبطاقة حقيقية من التيتانيوم.
  • لن يكون هناك أرقام سرية أو توقيع على البطاقة الحقيقية، كما لن يكون لها تاريخ صلاحية.
  • في حالة حاجة البائع إلى هذه المعلومات، يمكنه الحصول عليها من خلال تطبيق "واليت" أو المحفظة، الذي يمكنه إعطاء رقم سري يتم استخدامه مرة واحدة فقط.
  • الشركة تقول إن هذه الخدمة ستصعب المهمة على المحتالين واللصوص.
  • خدمة العملاء ستكون عبر تطبيق داخلي باستخدام الرسائل النصية.
  • سيتم طرح الخدمة صيف 2019.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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