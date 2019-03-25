مصر: قناة السويس تعجز عن سداد مديونياتها

توصلت هيئة قناة السويس إلى اتفاق مع وزارة المالية المصرية والبنوك الدائنة لتوقيع بروتوكول يقضي بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك بقيمة 600 مليون دولار.

ما القصة؟

اعتمدت هيئة قناة السويس المصرية على البنوك في تمويل احتياجاتها بالتزامن مع شق تفريعة قناة السويس، وحصلت الهيئة عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة مليار و400 مليون دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.

القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في الحفر، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9 كيلومترات ونصف .

طريقة السداد

بالنسبة لقرض المليار دولار، يُسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من ديسمبر/كانون أول 2016، بواقع 300 مليون دولار في العام، تسدد في شهري ديسمبر/كانون أول، ويونيو/حزيران من كل عام.

ما الذي حدث؟

تأخرت الهيئة عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر/ كانون أول 2017، ويونيو/حزيران 2018، وديسمبر/كانون أول 2018.

يُستحق على هيئة قناة السويس من قرض (المليار دولار) نحو 600 مليون لصالح بنوك حكومية، عبارة عن أقساط نصف سنوية.

بموجب البروتوكول المنتظر توقيعه خلال أيام بين الهيئة ووزارة المالية المصرية، تتحمل الوزارة سداد الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية.

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