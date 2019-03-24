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اقتصاد

منع "جنرال إلكتريك مصر" من العطاءات بسبب الرشوة

جنرال إلكتريك مصر
جنرال إلكتريك مصر
24/3/2019

قالت مجموعة بنك التنمية الأفريقي يوم الجمعة إن شركتين تابعتين لشركة جنرال إلكتريك سيُمنعان من المزايدة على عقود الطاقة بسبب عمليات غش ورشوة.

وقال البنك إن الاتفاقية تمنع وحدات جنرال إلكتريك للطاقة في مصر وألمانيا من تقديم العطاءات لمدة تصل إلى 76 شهرًا في إطار تسوية بعد عدد من القضايا تتعلق بسوء السلوك.

وأضاف البنك إن الوحدات التي كانت أجزاء سابقة من ألستوم واستحوذت عليها جنرال إليكتريك في عام 2015، قد تورطت في عمليات رشوة وغش في عامي 2006 و2011.

من جانبها، قالت جنرال إلكتريك في بيان لها "حدث هذا السلوك قبل فترة طويلة من استحواذ جنرال إليكتريك على شركة Alstom للطاقة وتعاوننا تعاونًا كاملاً مع التحقيق."

أضاف البيان "يعد السلوك الأخلاقي والامتثال أساسًا لقدرة جنرال إليكتريك على العمل بنجاح في أكثر من 180 سوقًا حول العالم."

وقال يوهان بينور، مستشار كبير لمدير مكتب النزاهة ومكافحة الفساد في مجموعة بنك التنمية الأفريقي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز: إن بنوك التنمية الأخرى قد تفرض الحظر أيضا.

وأضاف "ليس لدينا أي سبب يدعو إلى الشك في أن بنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، سوف يحذون حذو بنك التنمية الأفريقي

وقال البنك الأفريقي إن الكيانين المحظورين هما شركة ألستوم مصر لمشاريع الطاقة، ومقرها القاهرة، وشركة GE Power Systems GmbH ومقرها مانهايم بألمانيا.

المصدر : رويترز
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