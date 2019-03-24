بلومبرغ: أوبر تكمل صفقة للاستحواذ على "كريم": كم القيمة؟

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة إن أوبر لخدمات النقل ستعلن هذا الأسبوع عن خطط للاستحواذ على منافستها في الشرق الأوسط "كريم" في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار.

التفاصيل:

حسب وثيقة شروط قالت بلومبرغ إنها اطلعت عليها، ستدفع أوبر مليارا و400 مليون دولار نقدا و مليارا و700 مليون دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم في أوبر بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

تمت مطالبة المساهمين في كريم ، الموافقة على شروط الصفقة بحلول مساء الإثنين، ويمكن أن يتم الإعلان عنها الثلاثاء على أقرب تقدير، وفقا لبلومبرغ، ومن بين داعميهم الشركة الاستثمارية للأمير السعودي الوليد بن طلال وشركة راكوتين اليابانية للتجارة الإلكترونية، .

سيأتي استحواذ أوبر على كريم قبيل طرحها العام الأولي الوشيك، الذي قد يكون واحدا من أكبر الاكتتابات في بورصة نيويورك على الإطلاق.

من المتوقع أن تتقدم أوبر بملف علني للقيام بطرح عام أولي في نيسان/ أبريل، في عملية إدراج قد ترفع قيمة الشركة بمقدار كبير يصل إلى 120 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة.

خلفيات: