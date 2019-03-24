بلومبرغ: أوبر تكمل صفقة للاستحواذ على "كريم": كم القيمة؟

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة إن أوبر لخدمات النقل ستعلن هذا الأسبوع عن خطط للاستحواذ على منافستها في الشرق الأوسط "كريم" في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار.
التفاصيل:
- حسب وثيقة شروط قالت بلومبرغ إنها اطلعت عليها، ستدفع أوبر مليارا و400 مليون دولار نقدا و مليارا و700 مليون دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم في أوبر بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.
- تمت مطالبة المساهمين في كريم ، الموافقة على شروط الصفقة بحلول مساء الإثنين، ويمكن أن يتم الإعلان عنها الثلاثاء على أقرب تقدير، وفقا لبلومبرغ، ومن بين داعميهم الشركة الاستثمارية للأمير السعودي الوليد بن طلال وشركة راكوتين اليابانية للتجارة الإلكترونية، .
- سيأتي استحواذ أوبر على كريم قبيل طرحها العام الأولي الوشيك، الذي قد يكون واحدا من أكبر الاكتتابات في بورصة نيويورك على الإطلاق.
- من المتوقع أن تتقدم أوبر بملف علني للقيام بطرح عام أولي في نيسان/ أبريل، في عملية إدراج قد ترفع قيمة الشركة بمقدار كبير يصل إلى 120 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة.
خلفيات:
- تقدم الشركتان خدمات التوصيل والنقل الذكية، عبر تطبيقات الهاتف النقال، وتتباينان في تقديم خدمات إضافية، مثل توصيل الطعام والسلع إلى جانب الركاب.
- تعمل كريم ومقرها دبي منذ 2012 في منطقة الشرق الأوسط، وتوسعت لتشمل 15 دولة وأكثر من 90 مدينة، ويستخدمها 30 مليون مشترك، ويعمل لديها مليون كابتن، فيما تبلغ قيمتها السوقية 2 مليار دولار، بحسب بيانات الشركة.
- أوبر الأمريكية متعددة الجنسيات، تعمل في أكثر من 70 دولة، تقدم خدمات التنقل للأفراد وتعمل على تحقيق تطور من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية والنقل الجوي في المناطق الحضرية، ومساعدة الأشخاص على طلب الطعام، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وإنشاء حلول جديدة لحجز عمليات الشحن.
- بالنسبة لأوبر، تشير الصفقة إلى التزامها بالعمل في الشرق الأوسط، حيث يوجد واحد من أكبر مستثمريها وهو صندوق الثروة السيادي للسعودي.