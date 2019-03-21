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اقتصاد

النفط يهبط من ذروته والتخفيضات والعقوبات تدعمان السوق

مضخات الضخ في حقل نفط "بيميس شوتس" بالقرب من هايز، كنساس، الولايات المتحدة
مضخات الضخ في حقل نفط "بيميس شوتس" بالقرب من هايز، كنساس، الولايات المتحدة
21/3/2019

تراجع سعر النفط بعيدا عن أعلى مستوى في 2019 الذي بلغه في وقت سابق من يوم الخميس.

 لكن الأسواق تظل متماسكة نسبيا في ظل تخفيضات الإمدادات التي تقودها البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والعقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.12 دولار للبرميل منخفضة 11 سنتا أو 0.2 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 60.33 دولار للبرميل.

بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.52 دولار للبرميل بالقرب من مستوى التسوية السابقة بعد أن وصلت إلى 68.69 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوياتها منذ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث منذ بداية 2019 بفعل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة (أوبك) وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا.

انخفض إنتاج أوبك النفطي من ذروة بلغها في منتصف 2018 عند 32.8 مليون برميل يوميا إلى 30.7 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

تسبب العقوبات الأمريكية أيضا اضطرابات في الإمدادات.

وقال بنك إيه.إن.زد يوم الخميس "الصادرات الفنزويلية إلى الولايات المتحدة توقفت أخيرا، بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات عليها في وقت سابق من العام الجاري".

كما انخفضت صادرات إيران النفطية أيضا. وتهدف الولايات المتحدة إلى خفض صادرات إيران من الخام بنحو 20% إلى أقل من مليون برميل يوميا بحلول مايو/ أيار عبر مطالبة دول بخفض مشترياتها لتجنب التعرض للعقوبات الأمريكية.

المصدر : رويترز
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