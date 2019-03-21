الاتحاد الأوربي يغرم غوغل 1.7 مليار دولار.. تعرف على الأسباب

غرم الاتحاد الأوربي شركة غوغل 1.49 مليار يورو (1.7 مليار دولار) في ثالث غرامة كبيرة يفرضها الاتحاد على الشركة الأمريكية في عامين.
التفاصيل
- المفوضية الأوربية قالت إن الغرامة تصل إلى 1.29% من عائدات غوغل في عام 2018.
- المفوضية: القضية تركز على الممارسات غير القانونية للشركة في التوسط في البحث عن الإعلانات في الفترة من عام 2006 إلى عام 2016.
- رئيس مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوربي رحبت بحذر بتدابير غوغل لتعزيز المنافسة ومنح مستخدمي أندرويد خيارًا من المتصفحات وتطبيقات البحث، ما يشير إلى أن المشكلات التنظيمية للشركة قد تكون على وشك الانتهاء.
- مرغريت فيستاغر، مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون المنافسة: قرار اليوم بشأن كيفية إساءة استخدام غوغل لهيمنتها لمنع مواقع إلكترونية من استخدام وسطاء بخلاف منصتها أدسينس".
- فيستاغر: ممارسات غوغل هدفت إلى أن يكون لدى المعلنين ومالكي المواقع الإلكترونية خيارات أقل وعلى الأرجح مواجهة أسعار أعلى والتي بدورها ستقع على عاتق المستهلكين.
غرامات قياسية
- فرضت المفوضية الأوربية غرامتين قياسيتين قبل ذلك أحدهما يتعلق بنظامها أندرويد للهواتف المحمولة والذي نجم عنه غرامة قياسية قدرها 4.34 مليار يورو العام الماضي وغرامة قدرها 2.42 مليار يورو بسبب نتائج البحث الخاصة بالتسوق.
- بلغ إجمالي الغرامات الأوربية على غوغل نحو 8.2 مليار يورو(9.3 مليار دولار).
- لم تدفع غوغل أي مبالغ إلى الآن للكتلة الأوربية نظرا لاستئنافها القرارين السابقين، كما أنها تنظر في التقدم باستئناف لقرار الغرامة الأخير.