البث الحي
اقتصاد

الاتحاد الأوربي يغرم غوغل 1.7 مليار دولار.. تعرف على الأسباب

مرغريت فيستاغر، مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون المنافسة
مرغريت فيستاغر، مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون المنافسة
21/3/2019

غرم الاتحاد الأوربي شركة غوغل 1.49 مليار يورو (1.7 مليار دولار) في ثالث غرامة كبيرة يفرضها الاتحاد على الشركة الأمريكية في عامين.

التفاصيل
  • المفوضية الأوربية قالت إن الغرامة تصل إلى 1.29% من عائدات غوغل في عام 2018.
  • المفوضية: القضية تركز على الممارسات غير القانونية للشركة في التوسط في البحث عن الإعلانات في الفترة من عام 2006 إلى عام 2016.
  • رئيس مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوربي رحبت بحذر بتدابير غوغل لتعزيز المنافسة ومنح مستخدمي أندرويد خيارًا من المتصفحات وتطبيقات البحث، ما يشير إلى أن المشكلات التنظيمية للشركة قد تكون على وشك الانتهاء.
  • مرغريت فيستاغر، مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون المنافسة: قرار اليوم بشأن كيفية إساءة استخدام غوغل لهيمنتها لمنع مواقع إلكترونية من استخدام وسطاء بخلاف منصتها أدسينس".
  • فيستاغر: ممارسات غوغل هدفت إلى أن يكون لدى المعلنين ومالكي المواقع الإلكترونية خيارات أقل وعلى الأرجح مواجهة أسعار أعلى والتي بدورها ستقع على عاتق المستهلكين.
غرامات قياسية
  • فرضت المفوضية الأوربية غرامتين قياسيتين قبل ذلك أحدهما يتعلق بنظامها أندرويد للهواتف المحمولة والذي نجم عنه غرامة قياسية قدرها 4.34 مليار يورو العام الماضي وغرامة قدرها 2.42 مليار يورو بسبب نتائج البحث الخاصة بالتسوق.
  • بلغ إجمالي الغرامات الأوربية على غوغل نحو 8.2 مليار يورو(9.3 مليار دولار).
  • لم تدفع غوغل أي مبالغ إلى الآن للكتلة الأوربية نظرا لاستئنافها القرارين السابقين، كما أنها تنظر في التقدم باستئناف لقرار الغرامة الأخير.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد بمسؤولين إسرائيليين

مسار رحلة طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعودية (الجزير مباشر)