تقرير: تقلبات الأسواق الناشئة مرشحة للزيادة مع قرب الانتخابات

مع اقتراب موسم الانتخابات في العديد من دول الأسواق الناشئة تزداد المخاوف من تقلبات الأسواق وفقا لما ذكرته بلومبرغ.

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بحسب الوكالة فمن المقرر إجراء الانتخابات في الهند، سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، خلال أبريل/ نيسان المقبل، فيما سيذهب الناخبون في جنوب أفريقيا، صاحبة أكبر اقتصاد بالقارة السمراء، إلى صناديق الاقتراع في مايو/أيار المقبل. ومن الأسواق الناشئة الأخرى المهمة والتي ستشهد انتخابات خلال الشهر المقبل إندونيسيا، وإسرائيل، وتايلاند، وتركيا.

ذكرت الوكالة أنه من غير المرجح أن تكون هناك مفاجآت، ولكن لا ينبغي أبدا افتراض دقة الصناديق والمحللين السياسيين، لا سيما مع الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الانتخابات الشعبية مؤخرا في الاقتصاديات المتقدمة والأسواق الناشئة على السواء.

ونقلت بلومبرغ عن تاكيشي يوكوشي، مدير الصناديق لدى "دايوا إس بي إنفستمنتس" في طوكيو، قوله إنه بالنظر لحركة الأسواق الناشئة خلال هذا العام، فإنه ينبغي على المستثمرين أن يكونوا أكثر انتقائية، وذلك استنادا إلى عدد من العوامل ومنها الأساسات الاقتصادية، والمخاطر السياسية.

يوكوشي: تشير التوقعات إلى فوز الحزب الحاكم في الانتخابات الرئيسية كما في جنوب أفريقيا وإندونيسيا، وأيضا إلى تزايد الدعم لحزب رئيس الوزراء الهندي مؤخرا، ولكن هذا لا يعني أن المستثمرين يمكنهم الاطمئنان تجاه تلك الانتخابات

يمكن اعتبار نيجيريا دراسة حالة محتملة، إذ تسببت الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي في حدوث تقلبات بتلك السوق الناشئة.

أدى قرار اللجنة الانتخابية بإرجاء التصويت إلى عمليات بيعية مكثفة بسوق الأسهم والسندات الحكومية، كما خلق ضغوطا كبيرة على العملة المحلية.

ماهي الأسواق الناشئة؟

الأسواق المالية الناشئة هي أسواق قائمة في الدول النامية شهدت طفرة من النمو والتطور في الحجم بعدما كانت تعاني من حالة ركود، وتمتلك قدرات تؤهلها لمواصلة النمو والتطور ورفع درجة كفاءتها وفعالية أدائها الاقتصادي لتتحول إلى مركز جذب لرؤوس الأموال الملحية والدولية من خلال العوائد المرتفعة التي حققتها.