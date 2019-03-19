قطر تطلق أكبر بنك إسلامي للطاقة في العالم

أعلنت قطر الثلاثاء إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم برأس مال 10 مليارات دولار.
التفاصيل:
- الإعلان عن البنك جاء على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي.
- بيان صحفي قال إن البنك الذي لايزال قيد الإنشاء، وسيقدم خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية.
- البيان: تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن بحلول عام 2024.
- البنك سيعمل كمؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال ومقره في الدوحة، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
- رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة خالد بن أحمد السويدي قال في مؤتمر صحفي إنه "على الرغم من القيود والمعوقات التي حاول الحصار الجائر فرضها على دولة قطر استطاعت دولتنا المضي قدماً في شتى المجالات، وتمكنت من الحفاظ على ثقة العالم كشريك أساسي على صعيد صناعة الطاقة الدولية".
- السويدي: نسعى لكي نصبح خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم.
- السويدي: البنك سيوفر منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة.
- السويدي: البنك سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول.
- الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة: نفتخر بانضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في الدولة إلى مركز قطر للمال.
- الجيدة: (بنك الطاقة) يندرج في إطار التزامنا بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلنا عنها مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد ولا يأتي هذا فقط محلياً بل ايضاً عالمياً.
- الجيدة: الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة الذي سيصل حجم تمويلاته في عام 2020 الى حوالي 2ر3 ترليونات دولار، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة.
- رئيس اللجنة الإعلامية للبنك محمد صالح المري: سيضم البنك مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار.
- المري: من المتوقع أن نبدأ العمل خلال الربع الأخير من هذا العام، برأس مال مدفوع قيمته مليارين و500 مليون دولار.
- المري: اختار المستثمرون قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه.
- عضو الهيئة الاستشارية للبنك عبد العزيز بن حمد الدليمي أوضح أن البنك يجري محادثات مع دول خليجية بشأن مشاريع في مجال البتروكيماويات.