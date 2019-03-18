مصر: مفاوضات لاقتراض ملياري دولار لقطاع النقل

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر إن الوزارة تتفاوض لاقتراض نحو ملیاري دولار جدیدة لقطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس كامل الوزیر، وزیر النقل والدكتورة سحر نصر، وزیرة الاستثمار والتعاون الدولي بمقر وزارة النقل، لبحث الخطط التمویلیة للمشروعات الجاري تنفیذها في كافة قطاعات النقل خاصة ما یتعلق بمشروعات السكة الحدیدية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قال الوزیر إن السكك الحدیدیة مرفق حیوي هام یخدم ملایین الركاب یومیا، وإن العمل على تطویر كافة عناصره یجري على مدار الساعة، لافتا إلى أن المواطن سیجد بحلول منتصف 2020 سكة حدید بشكل جدید.

وأوضح وزیر النقل أنه یجري في الوقت الحالي عقد اجتماعات موسعة مع كافة قطاعات وزارة النقل لمراجعة كافة المشروعات التي یجري تنفیذها وتذلیل أي عقبات تحول دون تنفیذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا والتنسیق مع كافة أجهزة الدولة لوضع حلول سریعة لتنفیذ مشروعات النقل.

وزير النقل المصري كامل الوزير خلال لقائه بالرئيس السيسي (يمين) في حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (مواقع التواصل)

قروض ومنح سابقة

أكدت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تضع أولویة لدعم قطاع النقل خلال التفاوض مع مؤسسات التمویل الدولیة، موضحة أن محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها الوزارة تمویلات من الشركاء في التنمیة وصلت إلى 4 ملیارات و500 مليون دولار، ومعدل السحب وصل إلى ملیار و600 مليون دولار، ووصلت حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 ملیون دولار.

ذكرت الوزیرة، أن الوزارة وبناء على احتیاجات وزارة النقل تتفاوض على نحو ملیاري دولار جدیدة مع مختلف الشركاء في التنمیة لدعم مشروعات قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.

خلفية

يستخدم نحو مليون مواطن مصري القطارات بصورة يومية، ورغم مضاعفة أسعار التذاكر، ووعود الحكومة المتكررة بتطوير الخدمة، واقتراض مليارات الدولارات، تتزايد حوادث السكك الحديدية في مصر، وتتفاقم الخسائر البشرية والمادية.

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الحوادث بلغ أكثر من 14 ألف حادث خلال المدة من 2005 حتى 2017، وشهد عام 2017 أعلى عدد من الحوادث بلغ 1793 حادثا.

خصخصة:

في مارس/آذار من العام الماضي وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية.

خلال الجلسة حث رئيس مجلس النواب علي عبد العال، النواب، على إقرار التعديلات الجديدة لفتح الطريق أمام تطوير مرفق السكك الحديدية، بغرض تجنب وقوع المزيد من الحوادث، لافتًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير المرفق أصبح ضرورة ملحة.

وزير النقل المستقيل هشام عرفات تعهّد أمام المجلس بأن يشهد قطاع السكك الحديدية تحولًا مهمًا وانفراجة ملحوظة بحلول منتصف عام 2019، من خلال إنشاء خطوط جديدة وشراء جرارات وعربات جديدة، واستخدام الإشارات الإلكترونية، فضلًا عن تطوير ورش الصيانة.

الفائدة البنكية أهم

منذ عامين أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تدشين المشروع القومي لتطوير السكك الحديدية، وسبق هذا الإعلان تصريحات أخرى للسيسي ترفض تطوير شبكة القطارات، إذ قال "مرفق عايز (يحتاج) 10 مليارات لعمل ميكنة فقط، ولو أنا حطيتهم (وضعتهم) في البنك هاخد عليهم فائدة مليار جنيه.

السيسي: "لما مرفق عايز أكثر من 100 مليار جنيه لتطويره، احنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر".

خطط ووعود سابقة