السعودية تستولي على حصة بن لادن في مجموعتها للإنشاءات

قالت وكالة رويترز للأنباء إن وثيقة اطلعت عليها، أظهرت تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها وذلك في إطار إعادة الهيكلة.

التفاصيل: