السعودية تستولي على حصة بن لادن في مجموعتها للإنشاءات

قالت وكالة رويترز للأنباء إن وثيقة اطلعت عليها، أظهرت تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها وذلك في إطار إعادة الهيكلة.
التفاصيل:
- الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية تكشف عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج على السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.
- حسب الوثيقة، تقرر تعين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، والتي ستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، 36.22 في المئة منها، بينما ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78 في المئة.
- الحصة المملوكة للاستدامة القابضة هي الحصة نفسها التي تخلى عنها الإخوة بكر وصالح وسعد العام الماضي، بعد احتجازهم في فندق ريتز كارلتون ضمن ما قيل إنه حملة على الفساد بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
- رويترز قالت إن من بين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في الكيان الجديد، رجال أعمال سعوديون كبار من ذوي الخبرة في بعض أكبر شركات السعودية، مثل "أرامكو السعودية" و"سابك" وجبل عمر للتطوير العقاري.
- خالد نحاس رئيس مجلس الإدارة الجديد لمجموعة بن لادن كان عضوا في لجنة خماسية تم تشكيلها في يناير/ كانون الثاني 2018 "لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة وتجاوز التحديات التي تواجهها والعودة بالشركة إلى مسار الربحية"، حسبما قال بيان الشركة وقتها.
- اللجنة ترأسها عبد الرحمن الحركان الرئيس التنفيذي السابق لدار الأركان للتطوير العقاري التي مقرها الرياض، وهو ليس عضوا في مجلس إدارة الشركة الجديدة.
- في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نقلت وكالة رويترز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مجموعة بن لادن سيصبح لها "مجلس إدارة طبيعي" قريبا بأعضاء من العائلة وممثلين عن ملكية الحكومة بعدما قامت لجنة من خمسة أعضاء بإعادة هيكلة حوكمتها.
- الجدعان ترك المجال مفتوحا لإمكانية إدراج شركة بن لادن في نهاية المطاف في سوق الأسهم.
- رويترز نقلت عن "مصدرين مطلعين" الاثنين إن المدير المالي لمجوعة بن لادن السعودية كلاوس فروليش استقال من منصبه بعد إعادة هيكلة شركة الإنشاءات العملاقة.
- الشركة عينت فروليش، المصرفي السابق في مورغان ستانلي، في 2016 لمساعدتها في اجتياز الأزمة التي تسبب فيها انهيار رافعة بناء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة مما أسفر عن مقتل 107 أشخاص.
- تقرير سابق لوكالة رويترز قال إن مجموعة بن لادن وجدت نفسها في مسار تصادمي مع الحكومة، بعدما قاوم رئيس مجلس إدارتها بكر بن لادن وإخوته المساهمون ضغوطا سابقة للإدراج.
- في يناير كانون الثاني، وبعد احتجازه لنحو 15 شهرا، أصبح بكر آخر إخوته الذين أُطلق سراحهم، ضمن ما قالت السلطات السعودية إنها حملة ضد الفساد شملت أمراء ووزراء لكنها هزت ثقة المستثمرين وقال منتقدون انها عبارة عن عملية ابتزاز لرجال الأعمال كما تأتي في إطار سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسيطرة على السلطة في البلاد.
- مجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، تعد أكبر شركة للبناء والتشييد في السعودية.