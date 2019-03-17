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اقتصاد|السودان

السودان يوقع اتفاقات تمويل بقيمة 300 مليون دولار

احتجاجات السودان.. بدأت من عطبرة وعمت كل المدن
احتجاجات السودان.. بدأت من عطبرة وعمت كل المدن
17/3/2019

وقع السودان اتفاقات لقروض بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية، في ظل سعي الحكومة الحثيث للتعامل مع أزمة اقتصادية واحتجاجات مستمرة في الشوارع منذ نحو ثلاثة أشهر.

التفاصيل:
  • وزارة المالية السودانية قالت في بيان، إنها اتفقت على قرض بقيمة 230 مليون دولار مع صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقرًا لدعم ميزان المدفوعات.
  • وفقًا لبيان من الرئاسة السودانية، فإن اتفاقًا على قرض آخر بقيمة 70 مليون دولار جرى توقيعه مع برنامج تمويل التجارة العربية، ومن بين المشاركين صندوق النقد العربي، ومقره أيضًا أبو ظبي.
  • توقيع الاتفاقات جرى في الوقت الذي التقى فيه الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولون آخرون، من بينهم محافظ البنك المركزي، بالمدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي في العاصمة الخرطوم.
الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات:
  • أزمة اقتصادية متفاقمة في السودان، أدت إلى اندلاع مظاهرات من آن لآخر في أنحاء البلاد منذ أكثر من 3 أشهر دعا خلالها المحتجون إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.
  • الحكومة زادت المعروض النقدي، وهو ما قاد التضخم إلى الارتفاع لأكثر من 70% قبل نهاية العام الماضي، لكنه تباطأ إلى أقل من 50% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وفقًا لما تظهره البيانات الرسمية.
  • دبلوماسيون يقولون إن الحكومة واجهت صعوبات في جمع أموال جديدة من الخارج مع سعيها للحيلولة دون انهيار الاقتصاد.
خلفية:
  • السودان يشهد مظاهرات شبه يومية منذ 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب اندلاع حركة احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها تحولت إلى مطالب بسقوط النظام.
  • المتظاهرون اتهموا البشير، 75 عامًا، بسوء إدارة البلاد ودعوه إلى التنحي.
  • البشير حل الحكومة المركزية والحكومات على مستوى الولايات وعين 16 عسكريا واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18.
  • بالإضافة إلى حل الحكومة، دعا البشير البرلمان إلى تعليق التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح في انتخابات 2020.
  • الرئيس السوداني أمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في "الانتهاكات" التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
  • منظمة العفو الدولية قالت في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن 51 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، لكن الحكومة تقول إن عدد الضحايا هو 32 قتيلا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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