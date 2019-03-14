63% زيادة في أسعار الإسكان الاجتماعي بمصر خلال 4 سنوات

شهدت أسعار الإسكان الاجتماعي منذ الإعلان الأول عام 2014 وحتى الإعلان العاشر في 2018 زيادة بحوالي 85 ألف جنيه (4.9 ألف دولار) للوحدة وذلك خلال 4 سنوات وبنسبة زيادة 62.9%.
التفاصيل:
- التقرير السنوي الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ذكر أن سعر وحدة الإسكان الاجتماعي سجلت منذ بداية الإعلان الأول، وحتى الإعلان السابع في شهر أغسطس/آب 2015 بلغ 135 ألف جنيه (7.8 ألف دولار).
- في حين سجل الإعلان الثامن والذي تم طرحه في مايو/أيار 2016 مبلغ 154 ألف جنيه (8.9 ألف دولار)، بزيادة 19 ألف جنيه.
- نسبة الزيادة في سعر الوحدة في الإعلانين السابع والثامن، بلغت حوالي 14% خلال 9 أشهر فقط.
- التقرير أشار إلى زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان التاسع، والذي طرح في شهر أغسطس/ آب 2017 بقيمة 30 ألف جنيه في الوحدة (1.7 ألف دولار)، والذي سجل فيه سعر الوحدة قيمة 184 ألف جنيه (10.6 ألف دولار).
- بلغت نسبة الزيادة في سعر الوحدة بين الإعلان الثامن، والإعلان التاسع حوالي 19.4%، في مدة تجاوزت 15 شهرًا فقط.
- وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرحت الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، والمفترض أنه موجه لمحدودي الدخل في شهر أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي 2018، بقيمة 220 ألف جنيه للوحدة (12.6 ألف دولار)، بزيادة 36 ألف جنيه (ألفا دولار).
- صندوق الاسكان علّق في التقرير الصادر عنه بوجود تحديات كثيرة ومتنوعة تواجه العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، مالية وأخرى تشريعية.
- التقرير لفت إلى أن الصندوق استطاع الحفاظ على دوره في تمويل البرنامج، رغم الزيادات التي طرأت على تكلفة بناء الوحدات السكنية خلال العامين 2016 و2017 نتيجة إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة أسعار المحروقات.