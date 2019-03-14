63% زيادة في أسعار الإسكان الاجتماعي بمصر خلال 4 سنوات

شهدت أسعار الإسكان الاجتماعي منذ الإعلان الأول عام 2014 وحتى الإعلان العاشر في 2018 زيادة بحوالي 85 ألف جنيه (4.9 ألف دولار) للوحدة وذلك خلال 4 سنوات وبنسبة زيادة 62.9%.

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