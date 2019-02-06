مصر تتلقى ملياري دولار من قرض صندوق النقد

تلقى البنك المركزي المصري الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الدين المحلي والخارجي للبلاد.

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كان الصندوق قد وافق على صرف الشريحة الخامسة من برنامج القرض البالغ حجمه 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات والذي بدأ في 2016 وذلك بعد اختتام المراجعة الرابعة من الإصلاحات الاقتصادية المصرية ليتلقى البنك المركزي الأموال مساء أمس الثلاثاء.

صُرف نحو عشرة مليارات دولار بموجب الاتفاق حتى الآن، ومن المنتظر صرف الشريحة النهائية بعد مراجعة أخرى تُجرى في يونيو حزيران.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي في تسجيل مصور لموقع "الجزيرة مباشر" أن الدين العام بات واحدة من معضلات الاقتصاد المصري وذلك لغياب مشاريع التنمية بسبب الفجوة التمويلية الناتجة عن قلة الاستثمار.

وأشار الصاوي إلى أن الحكومة المصرية تعتمد سياسية تدوير القروض حيث باتت تستخدم في سد ديون سابقة أو تمويل سد عجز الموازنة المصرية.

رفع أسعار الوقود

مصر طبقت "إصلاحات اقتصادية" صعبة في إطار الاتفاق بما في ذلك رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 50 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي.

من المتوقع أن تخفض مصر الدعم المتبقي على الوقود بحلول منتصف 2019.

وزير البترول قال الشهر الماضي إن مصر ستطبق آلية تسعير تلقائي على البنزين أوكتين 95 بدءا من أبريل نيسان.

لمح صندوق النقد إلى تلك التغييرات في بيان صدر أمس الثلاثاء قال فيه "تظل السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد تكلفة معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019 وتطبيق التسعير التلقائي للوقود".

تشمل "الإصلاحات" الأخرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة، ما شكل عبئا على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.

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