بعد تنفيذ الشروط.. مصر تنتظر الإفراج عن قرض صندوق النقد

يجتمع، اليوم الإثنين، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار بشأن الدفعة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر، البالغ قيمته 12 مليار دولار.

تنفيذ الشروط:

كريستين لاغارد المديرة العامة للصندوق، كانت قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر الفترة الماضية، وقالت إنها ستوصي بأن يوافق المجلس على المراجعة التي أنهتها بعثة الصندوق مؤخرًا.

مديرة صندوق النقد قالت في بيان أصدرته يوم 25 يناير/تشرين ثاني الماضي إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار.

كريستين شددت على أهمية "البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة، ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.

توقعات محافظ البنك المركزي:

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري توقع في مقابلة مع بلومبرغ الشهر الماضي، الحصول على الدفعة الجديدة في أواخر يناير/تشرين ثاني أو في أوائل فبراير/شباط.

عامر قال "اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي".

طارق عامر أضاف "الإصلاح أصبح جزء من ثقافتنا.. برنامج الإصلاح في موعده ونحن ملتزمون بإنهائه بنجاح".

وكالة بلومبرغ نقلت في تصريحات سابقة عن مسؤول حكومي قوله إن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

تحرير سعر الطاقة: