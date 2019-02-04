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اقتصاد|السودان

السودان: غضب بميناء بورتسودان بعد منح حق إدارته لشركة فلبينية

4/2/2019

رفض اتحاد العمال في ميناء بورتسودان السوداني اتفاقا وقعته الحكومة يمنح شركة فلبينية، مقرها دبي في الإمارات، حق إدارة الميناء الذي يقع على البحر الأحمر.

التفاصيل:
  • العمال نفذوا إضرابا خلال الأيام الماضية رفضا لزيارة وفد من الشركة إلى الميناء، وتم تعليق الإضراب بعد إلغاء الزيارة.
  • اتحاد العمال في الميناء أبدى قلقه من أن تكون الشركة الفلبينية واجهة لدولة الإمارات، وتعمل من أجل سيطرة الأخيرة على الموانئ السودانية على البحر الأحمر.
  • صحفيون تحدثوا للجزيرة قالوا إن خمس شركات تقدمت لنيل حق إدارة الميناء، من بينهم ثلاث شركات تتخذ من دبي مقرا لها.
  • الشركات هي: موانئ دبي العالمية وفرع الشركة في السعودية والشركة الفلبينية، التي يعتقد أنها واجهة للإمارات.
  • حسب تقرير للجزيرة، لم تنشر نسخة عربية للاتفاق، الذي تم توقيعه بعد مفاوضات سرية استمرت عامين.
  • الاتفاق يعطي الشركة الفلبينية احتكارا لعمليات تداول الحاويات في الموانئ السودانية، بالرغم من توقيع الخرطوم مذكرة تفاهم مع الدوحة، تضخ قطر بموجبها استثمارات ضخمة لتطوير ميناء سواكن التاريخي.
  • صحفيون قالوا للجزيرة إن "الجزء الخطير من الاتفاق هو أنه يعطي الشركة الفلبينية حقا حصريا (في تشغيل محطات الحاويات)، ويمنع السودان من أن تكون له شراكات مع دول أخرى خاصة قطر، التي خصصت 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن".
  • الشركة الفلبينية دفعت أكثر من 400 مليون دولار كدفعة أولى إلى الحكومة السودانية.
  • اتحاد العمال في الميناء طالب السلطات السودانية بالكشف عن بنود الاتفاق وفوائده، وعن مصير الأموال التي دفعتها الشركة الفلبينية إلى الحكومة.
  • الاتحاد أكد رفضه للاتفاق لعدم استشارته خلال المفاوضات، مؤكدا أن هدفه الرئيسي هو ضمان ألا يؤدي الاتفاق إلى تشريد العمال.
  • وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن قيادي عمالي إن مطالبهم واضحة ولا تفاوض عليها، وهي رفض خصخصة الميناء وإدارته من قبل الشركة الفلبينية.
  • العمال أكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
خلفية:
  • في 20 يناير/ كانون الثاني، وقعت وزارة النقل السودانية اتفاقا مع "الشركة العالمية لخدمات حاويات الموانئ الفلبينية" (أي. سي. آي) لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان.
  • وفق وسائل إعلام محلية، ستدفع الشركة الفلبينية 410 ملايين يورو (نحو 468 مليون دولار) كمقدم، على أن تدفع مليوني يورو (2.28 مليون دولار) شهريا.
  • عقب الإضراب، تعهدت إدارة الميناء الحالية بألا تبدأ الشركة الفلبينية نشاطها إلا بعد التوصل إلى تسوية مع العمال.

  • يقع ميناء بورتسودان الجنوبي، شرق السودان على البحر الأحمر، بإجمالي مساحة كلية 1.48 مليون متر مربع، ويعتبر محطة لتداول الحاويات، كما يتضمن صومعة للحبوب سعتها 50 ألف طن.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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