السودان: غضب بميناء بورتسودان بعد منح حق إدارته لشركة فلبينية

يقع ميناء بورتسودان الجنوبي، شرق السودان على البحر الأحمر، بإجمالي مساحة كلية 1.48 مليون متر مربع، ويعتبر محطة لتداول الحاويات، كما يتضمن صومعة للحبوب سعتها 50 ألف طن.