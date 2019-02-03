معضلة هواوي تحرم شركات الاتصالات الأوربية من الجيل الخامس

تواجه شركات الاتصالات الأوربية معضلة تقديم خدمات شبكات الجيل الخامس للاتصالات باستخدام معدات من مجموعة هواوي الصينية العملاقة في ظل تهديدات أمن المعلومات.
التفاصيل
- الشركات الأوربية واقعة بين خيارين أحلاهما مر: فهل تتفوق على منافسيها وتسارع في تقديم شبكات الجيل الخامس (5جي) للاتصالات الخلوية باستخدام معدات من مجموعة هواوي العملاقة أم تستجيب للتحذيرات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن التهديدات الأمنية وتتريث لتبقى على الأرجح في الصفوف الخلفية؟
- القرار الصحيح سيكون له تداعيات كبيرة في وقت تشكل شبكات "5جي" المرحلة المقبلة من الثورة الرقمية.
- تتمتع شبكات 5جي بالقدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت بسرعة شبه فورية وبقدرات واسعة على جمع البيانات والتقنيات المستقبلية.
- لا ترغب أية جهة مشغلة للاتصالات بأن تبقى في الصفوف الخلفية ولا الحكومات التي ترى في تكنولوجيا "5جي" محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
هواوي.. تحول هادئ
- تحولت هواوي الصينية بكل هدوء إلى أحد أبرز مورّدي المعدات التي تشكل عصب شبكات الاتصال الخلوي، تحديدا في الأسواق النامية بفضل أسعارها المنخفضة.
- مكنت معدات "5جي" المتطورة هواوي من اختراق أسواق الدول المتقدمة.
- عدد متزايد من الدول الغربية بدأت تدير ظهرها لهواوي، خشية تحول هذه المعدات إلى حصان طروادة تابع لأجهزة بيجين الأمنية إذ تجبر القوانين الصينية الشركات المحلية على التعاون مع أجهزة الاستخبارات.
- تنفي هواوي بشدة أن معداتها تستخدم للتجسس.
البحث عن بديل
- في وقت تحاول معظم الحكومات الأوربية البت في المسألة، يتحتم على مشغلي شبكات الخلوي اتخاذ قرار، وهو أمر صعب.
- بدأت عدة شركات مشغلة للهواتف المحمولة إجراء اختبارات بالفعل بمعدات هواوي، على غرار "بويغ تيليكوم" و"إس إف إر" في عدة مدن فرنسية.
- مدير إحدى الشركات الأوربية المشغلة للهواتف المحمولة: هواوي باتت اليوم أغلى ثمنا من منافسيها لكنها أفضل بكثير كذلك. لقد تطوروا حقا فيما يتعلق بنوعية معدات شبكات الاتصال مقارنة بمنافسيهم الأوربيين.
- خبراء يقولون إن هواوي تسبق شركة إريكسون السويدية بنحو ستة أشهر إلى عام على صعيد نوعية معداتها من الجيل الخامس.
- "نوكيا" الفنلندية التي تحتل المرتبة الثانية في مجال صناعة معدات شبكات الهواتف المحمولة تخلفت عن الركب بشكل أكبر.
ريادة في تقنيات "5جي"
- فيكتور ماركيس المختص في مجال الاتصالات والإعلام: كثيرون يريدون تجنب الصينيين لكنهم باتوا الأكثر تقدما في هذا المجال.
- ماركيس: هواوي تحولت في السنوات الأخيرة من خيار منخفض التكلفة إلى رائدة في تقنيات "5جي".
- مصادر عدة أكدت أن هواوي ساعدت نوكيا حتى في البحث والتطوير لتجنب بقائها وحيدة في مواجهة إريكسون عندما يتعلق الأمر بالجيل الخامس للأنظمة اللاسلكية.
- هواوي قالت إن لديها "شراكات طويلة الأمد" مع عدد من منافسيها في مجالات تتعلق بأساليب الإنتاج والمعايير وبراءات الاختراع.
- متحدث باسم هواوي: لطالما دافعنا عن مبدأ الإبداع المفتوح والتعاون من أجل تسهيل تطوير صناعة الاتصالات.
- هواوي أثبتت نفسها لاعبا أساسيا في مجال شبكات الجيل الرابع (4جي) ثم عززت المجموعة، ومقرها مدينة شينزين، قدراتها لتهيمن في مجال الجيل الخامس لشبكات الخلوي.
- كل عام، تستثمر هواوي ما بين 10 و15 في المئة من عائدات مبيعاتها على البحث والتطوير.
- الشركة الصينية أنفقت 13.8 مليار دولار في البحث والتطوير في 2017 و15 مليار دولار العام الماضي، وبدأت هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها.
- في عام 2017، كانت هواوي المورد الأول لمعدات شبكات الاتصال بحصة سوقية بلغت نسبتها 22 بالمئة، بحسب "آي إتش إس ماركت".
- حلت نوكيا في العام نفسه في المرتبة التالية بحصة نسبتها 13 بالمئة ومن ثم إريكسون بـ11 بالمئة.
- قد تزداد هذه الفجوة مع تطوير مزيد من المشغلين حول العالم شبكات من الجيل الخامس، رغم أن التوترات الجيوسياسية الحالية تشكل خطرا يتمثل بإمكانية استغلال هواوي لريادتها في مجال التكنولوجيا.
طموحات أوربية
- تسعى دول أوربية، كما هو حال نظيراتها في آسيا والولايات المتحدة، إلى إدخال الجيل الخامس للأنظمة اللاسلكية حيث يتوقع أن يبدأ تشغيل أولى هذه الخدمات العام المقبل، وهو هدف صعب المنال ما لم تلجأ إلى هواوي.
- ماركيس: لدى الجهات المنظمة والحكومات جداول زمنية طموحة في وقت يرى المشغلون في "5جي" وسيلة لخفض التكاليف للغيغابايت الواحد مع تضخم حجم البيانات.
- في وثيقة داخلية حصلت عليها "بلومبرغ"، حذرت "دويتش تيليكوم" من أن أوربا قد تتخلف عن الصين والولايات المتحدة بعامين تقريبا في حال تخلت عن استخدام معدات الجيل الخامس التابعة لهواوي.