السعودية تشدد إجراءات استيراد المواد الغذائية المصرية

اعتبارًا من أول مارس/آذار المقبل، تبدأ السعودية تطبيق الفحص المسبق على الصادرات الغذائية المصرية.

فحص مسبق:

حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء السعودية، قال إنه ابتداء من أول مارس/آذار المقبل لن يسمح الجانب السعودي باستقبال الصادرات الغذائية المصرية دون الحصول على شهادة تحليل وفحص مسبق للعينات من الشركتين التي تم اعتمادها من الجانب السعودي.

منصور، أشار خلال اجتماع مشترك مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، إلى مناقشة التطورات والحلول المقترحة للحفاظ على الصادرات المصرية للأسواق السعودية،

رئيس الهيئة أوضح أن الجانب السعودي وضع أربعة اشتراطات للتصدير هي:

أن يكون المصنع المصري مراقبًا من سلامة الغذاء المصرية، ومدرجًا في القائمة البيضاء. أن يتم اعتماد المصنع من الجانب السعودي بعد خضوعه للتفتيش من جانب لجنة سعودية فنية. اعتماد المورد الأصلي للمنتج المُصَنع "المزرعة" من جانب وزارة الزراعة المصرية أو هيئة سلامة الغذاء. أن تستوفى هذه الشحنات الاختبارات المعملية التي تتم بمعامل معتمدة في مصر.

العينات: