القطرية تعلق خطط توسعها بغرب ووسط أفريقيا بسبب الحصار

علقت الخطوط الجوية القطرية، بعض خطط التوسع في وسط وغرب القارة الأفريقية "بسبب الحصار غير القانوني المفروض على الدولة".
أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قال إن "الحصار لم يؤثر فقط على دولة قطر، بل امتدت آثاره السلبية لتشمل دولا أخرى".
تصريحات الباكر كانت خلال كلمة ألقاها، اليوم، في قمة أفريقيا للطيران المقامة في رواندا.
يجب تحرير قطاع الطيران الأفريقي وعدم وضع تطوّره في يد عدد من شركات الطيران. نعلم جميعاً أن الأنظمة القديمة والقيود الموضوعة على قطاع الطيران لم ينتج عنها أية نتائج جيدة سواءً لأفريقيا أو لغيرها من المناطق. #avaf19 pic.twitter.com/6Jyj4Yp398
— الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 27, 2019
بسبب الحصار الغير قانوني على دولة قطر، قمنا بتعليق بعض خططنا التوسعية في غرب ووسط أفريقيا. إن هذا الحصار لم يؤثر فقط على دولة قطر، بل امتدت آثاره السلبية لتشمل دولاً أخرى. #avaf19 pic.twitter.com/lzi9bAR1Kj
— الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 27, 2019
بالرغم من أن هنالك 320 مطار دولي في أفريقيا، إلا أن 49% من مجموع المقاعد متاحة على رحلات تتجه إلى 10 مطارات في 7 دول فقط. عند الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، فإنه يتوجب علينا التفكير في كيفية تطوير المطارات الأخرى لكي تتمكن من استقبال المزيد من المسافرين. #avaf19 pic.twitter.com/fjRwJxAgsB
— الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 27, 2019