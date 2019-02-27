القطرية تعلق خطط توسعها بغرب ووسط أفريقيا بسبب الحصار

علقت الخطوط الجوية القطرية، بعض خطط التوسع في وسط وغرب القارة الأفريقية "بسبب الحصار غير القانوني المفروض على الدولة".

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قال إن "الحصار لم يؤثر فقط على دولة قطر، بل امتدت آثاره السلبية لتشمل دولا أخرى".

تصريحات الباكر كانت خلال كلمة ألقاها، اليوم، في قمة أفريقيا للطيران المقامة في رواندا.

أبرز تصريحات الباكر:

بالرغم من أن هنالك 320 مطار دولي في أفريقيا، إلا أن 49% من مجموع المقاعد متاحة على رحلات تتجه إلى 10 مطارات في 7 دول فقط.

عند الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، فإنه يتوجب علينا التفكير في كيفية تطوير المطارات الأخرى لكي تتمكن من استقبال المزيد من المسافرين.

يجب تحرير قطاع الطيران الأفريقي وعدم وضع تطوّره في يد عدد من شركات الطيران. نعلم جميعاً أن الأنظمة القديمة والقيود الموضوعة على قطاع الطيران لم ينتج عنها أية نتائج جيدة سواءً لأفريقيا أو لغيرها من المناطق. #avaf19 pic.twitter.com/6Jyj4Yp398 — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 27, 2019

يجب تحرير قطاع الطيران الأفريقي وعدم وضع تطوّره في يد عدد من شركات الطيران.

نعلم جميعا أن الأنظمة القديمة والقيود الموضوعة على قطاع الطيران لم ينتج عنها أية نتائج جيدة سواءً لأفريقيا أو لغيرها من المناطق.

أفريقيا تشكل 16% من تعداد سكان العالم، إلا أنها تشكل 3.1 % فقط من مجموع المسافرين جواً في العالم.. الآداء الحالي للطيران الأفريقي لا يعكس المقومات الكبيرة لهذا القطاع.

بسبب الحصار الغير قانوني على دولة قطر، قمنا بتعليق بعض خططنا التوسعية في غرب ووسط أفريقيا. إن هذا الحصار لم يؤثر فقط على دولة قطر، بل امتدت آثاره السلبية لتشمل دولاً أخرى. #avaf19 pic.twitter.com/lzi9bAR1Kj — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 27, 2019

خلفيات:

تعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على قطر.

قطعت الدول الأربع علاقاتها مع الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما تنفيه الأخيرة؛ كما قطعت خطوطا ملاحية برية وبحرية وجوية.

بالرغم من أن هنالك 320 مطار دولي في أفريقيا، إلا أن 49% من مجموع المقاعد متاحة على رحلات تتجه إلى 10 مطارات في 7 دول فقط. عند الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، فإنه يتوجب علينا التفكير في كيفية تطوير المطارات الأخرى لكي تتمكن من استقبال المزيد من المسافرين. #avaf19 pic.twitter.com/fjRwJxAgsB — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 27, 2019