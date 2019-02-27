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اقتصاد

القطرية تعلق خطط توسعها بغرب ووسط أفريقيا بسبب الحصار

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
27/2/2019

علقت الخطوط الجوية القطرية، بعض خطط التوسع في وسط وغرب القارة الأفريقية "بسبب الحصار غير القانوني المفروض على الدولة".

أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قال إن "الحصار لم يؤثر فقط على دولة قطر، بل امتدت آثاره السلبية لتشمل دولا أخرى".

تصريحات الباكر كانت خلال كلمة ألقاها، اليوم، في قمة أفريقيا للطيران المقامة في رواندا.

أبرز تصريحات الباكر:
  • بالرغم من أن هنالك 320 مطار دولي في أفريقيا، إلا أن 49% من مجموع المقاعد متاحة على رحلات تتجه إلى 10 مطارات في 7 دول فقط.
  • عند الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، فإنه يتوجب علينا التفكير في كيفية تطوير المطارات الأخرى لكي تتمكن من استقبال المزيد من المسافرين.

  • يجب تحرير قطاع الطيران الأفريقي وعدم وضع تطوّره في يد عدد من شركات الطيران.
  • نعلم جميعا أن الأنظمة القديمة والقيود الموضوعة على قطاع الطيران لم ينتج عنها أية نتائج جيدة سواءً لأفريقيا أو لغيرها من المناطق.
  • أفريقيا تشكل 16% من تعداد سكان العالم، إلا أنها تشكل 3.1 % فقط من مجموع المسافرين جواً في العالم.. الآداء الحالي للطيران الأفريقي لا يعكس المقومات الكبيرة لهذا القطاع.

خلفيات:
  • تعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على قطر.
  • قطعت الدول الأربع علاقاتها مع الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما تنفيه الأخيرة؛ كما قطعت خطوطا ملاحية برية وبحرية وجوية.

  • تستقطب قمة أفريقيا للطيران، مجموعة من كبار الشخصيات من قطاع الطيران وهيئات الطيران المدني لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الطيران في أفريقيا، ومناقشة الخطط المستقبلية للسوق. 
  • تسير الخطوط القطرية حاليا رحلاتها إلى 21 وجهة في 15 دولة أفريقية، فيما توفر القطرية للشحن الجوي خدماتها لسبع دول أفريقية.
  • أصبحت الخطوط الجوية القطرية في شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، شركة الطيران الشرق أوسطية الوحيدة التي تسير رحلات مباشرة إلى مومباسا في كينيا، ثاني وجهات الناقلة في الدولة الواقعة في شرق القارة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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