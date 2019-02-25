غولد مان ساكس يتوقع وصول النفط إلى 75 دولارا للبرميل

قال غولدمان ساكس إن التوقعات لأسعار النفط على المدى القريب متفائلة بشكل طفيف إذ يتواصل شح المعروض بشكل كبير مدفوعا بتخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين في منظمة (أوبك) وروسيا.

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