غولد مان ساكس يتوقع وصول النفط إلى 75 دولارا للبرميل

قال غولدمان ساكس إن التوقعات لأسعار النفط على المدى القريب متفائلة بشكل طفيف إذ يتواصل شح المعروض بشكل كبير مدفوعا بتخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين في منظمة (أوبك) وروسيا.
التفاصيل:
- البنك الأمريكي قال اليوم الإثنين في مذكرة بحثية إن فرص ارتفاع أسعار خام القياس العالمي برنت تتجاوز توقعات المدى القريب البالغة 67 دولارا و50 سنتا للبرميل وإنه قد يجرى تداوله بسهولة عند 70 إلى 75 دولارا للبرميل.
- اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء لها، من بينهم روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول على خفض إنتاج النفط بشكل حاد لمنع حدوث تخمة في المعروض هذا العام.
- دفعت التخفيضات التي تقودها أوبك إلى جانب العقوبات الأمريكية على صادرات إيران وفنزويلا النفطية أسعار الخام لأعلى مستوى في 2019 الأسبوع الماضي.
- انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% عن آخر إغلاق لها إلى 66 دولارا و96 سنتا للبرميل في الساعة 0806 بتوقيت غرينتش.
- ختم برنت يوم الجمعة دون تغير يذكر بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 67 دولارا و73 سنتا للبرميل.
- البنك قال إنه رغم ذلك فإن المراهنة على ارتفاع الأسعار ينبغي أن تكون بحساب مع دخول النصف الثاني من 2019، متوقعا تأثيرا من صادرات النفط الصخري الأمريكي وتخفيفا محتملا لقيود أوبك على الإنتاج.
- كتب محللو غولدمان "تقول السعودية إن الأسواق ستستعيد توازنها قبل يونيو/ حزيران، ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لمزيد من تخفيضات الإمداد خلال النصف الثاني من 2019."
- "من المرجح أن تبقى أسعار الآجال الطويلة تحت ضغط دون 60 دولارا لبرميل لبرنت و55 دولارا لبرميل غرب تكساس بسبب استراتيجية الخروج (من تخفيضات الإنتاج)".
- يذكر أن خام برنت ارتفع بنحو 30% منذ بداية العام الحالي.