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اقتصاد|تركيا

شاهد: تركيا تتجه للتنقيب عن الغاز في المتوسط تحت حماية الجيش

23/2/2019

عبرت سفينة تركية (الجمعة) مضيق الدردنيل متجهة إلى بحر مرمرة، في إطار استعدادها للمشاركة في أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط.

ما القصة بحسب وكالة الأناضول؟
  • السفينة (ديبسي ميترو-1) تهدف للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط في البحار.
  • (ديبسي ميترو-1) اشترتها تركيا مقابل 262.5 مليون دولار، في إطار سياسة الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتعدين.
  • انطلقت السفينة قبل أيام من ميناء الجزيرة الخضراء جنوبي إسبانيا، بحسب مصادر في الشركة التركية.
  • السفينة تشق طريقها باتجاه ميناء يالوفا في تركيا (شمال غرب)، من أجل إخضاعها لأعمال الصيانة والتحديث وتهيئتها لأنشطة التنقيب عن النفط بحسب المصادر نفسها.
  • "ديبسي ميترو-1" تزن 51 ألف و283 طن، وطولها 229 مترا، وتستطيع التنقيب عن النفط حتى عمق 10 آلاف قدم في البحر.
  • رافقت السفينة، سفينتان حربيتان للجيش التركي، إلى جانب قوارب خفر السواحل التركية.
رافقت السفينة (ديبسي ميترو-1)، سفينتان حربيتان للجيش التركي ـ الأناضول
خلفيات:
  • وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو قال قبل أيام إن بلاده ستبدأ خلال الفترة القادمة، عمليات التنقيب في محيط جزيرة قبرص عبر سفينتين.
  • تعد "ديبسي ميترو-1" ثاني سفينة تركية، ستقوم بأعمال التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، بعد سفينة "فاتح" الوطنية.
  • نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت تركيا سفينة "فاتح" الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط. 
  • نهاية الشهر الماضي أوقف الأسطول البحري التركي أعمال سبع سفن تنقيب عن الغاز الطبيعي تحمل أعلاما أجنبية غرب قبرص الجنوبية، وفق صحيفة يني شفق التركية.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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