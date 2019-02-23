شاهد: تركيا تتجه للتنقيب عن الغاز في المتوسط تحت حماية الجيش

عبرت سفينة تركية (الجمعة) مضيق الدردنيل متجهة إلى بحر مرمرة، في إطار استعدادها للمشاركة في أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط.

ما القصة بحسب وكالة الأناضول؟

السفينة (ديبسي ميترو-1) تهدف للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط في البحار.

(ديبسي ميترو-1) اشترتها تركيا مقابل 262.5 مليون دولار، في إطار سياسة الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتعدين.

انطلقت السفينة قبل أيام من ميناء الجزيرة الخضراء جنوبي إسبانيا، بحسب مصادر في الشركة التركية.

السفينة تشق طريقها باتجاه ميناء يالوفا في تركيا (شمال غرب)، من أجل إخضاعها لأعمال الصيانة والتحديث وتهيئتها لأنشطة التنقيب عن النفط بحسب المصادر نفسها.

"ديبسي ميترو-1" تزن 51 ألف و283 طن، وطولها 229 مترا، وتستطيع التنقيب عن النفط حتى عمق 10 آلاف قدم في البحر.

رافقت السفينة، سفينتان حربيتان للجيش التركي، إلى جانب قوارب خفر السواحل التركية.

رافقت السفينة (ديبسي ميترو-1)، سفينتان حربيتان للجيش التركي ـ الأناضول

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