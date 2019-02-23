حكم قضائي لصالح أوبر وكريم في مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحق شركتي سيارات الأجرة الخاصة "أوبر" و"كريم باستمرار نشاطهما في مصر وألغت حكماً سابقا قضى بوقف نشاط الشركتين.

التفاصيل:

محكمة إدارية أقل درجة قضت في مارس/ آذار الماضي بسحب تراخيص شركتي أوبر وكريم بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.

تم تعليق الحكم في محكمة الاستئناف بعد شهر من صدوره قبل إلغائه السبت من المحكمة الادارية العليا، أعلى محكمة إدارية في مصر.

مقيمو الدعوى قالوا إن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.

سائقو سيارات الأجرة العادية قالوا إن السائقين، الذين يعملون عبر أوبر وكريم، لا يدفعون رسوما على استخدام سياراتهم.

غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت في أبريل/ نيسان الماضي إن الحكم يجب وقف تنفيذه وإنه يجب السماح للشركتين بمواصلة عملهما إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا، التي قبلت استئناف الشركتين اليوم السبت.

سائقو التاكسي سبق أن نظموا وقفة احتجاج تطالب بطرد شركتي أوبر وكريم من السوق المصرية