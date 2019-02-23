حكم قضائي لصالح أوبر وكريم في مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحق شركتي سيارات الأجرة الخاصة "أوبر" و"كريم باستمرار نشاطهما في مصر وألغت حكماً سابقا قضى بوقف نشاط الشركتين.
التفاصيل:
محكمة إدارية أقل درجة قضت في مارس/ آذار الماضي بسحب تراخيص شركتي أوبر وكريم بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.
تم تعليق الحكم في محكمة الاستئناف بعد شهر من صدوره قبل إلغائه السبت من المحكمة الادارية العليا، أعلى محكمة إدارية في مصر.
مقيمو الدعوى قالوا إن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.
سائقو سيارات الأجرة العادية قالوا إن السائقين، الذين يعملون عبر أوبر وكريم، لا يدفعون رسوما على استخدام سياراتهم.
غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت في أبريل/ نيسان الماضي إن الحكم يجب وقف تنفيذه وإنه يجب السماح للشركتين بمواصلة عملهما إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا، التي قبلت استئناف الشركتين اليوم السبت.
في يونيو/ حزيران 2018، أصدرت مصر قانونا لتنظيم نشاط خدمات سيارات الأجرة غير العمومية التي يتم طلبها عبر التطبيقات.
القانون يلزم الشركات بدفع ما يصل إلى 30 مليون جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع الشركة.
القانون يُلزم الشركات أيضًا بعدم تشغيل المركبات من دون وضع شعار على السيارة أثناء عملها.
اللائحة التنفيذية للقانون تلزم السائق بسداد "ترخيص لتشغيل السيارة – ترخيص تشغيل للسائق – ضريبة دخل – رسوم شارة قيادة – تأمينات اجتماعية" قبل بدء التشغيل.
القانون حدد رسوم إصدار تصاريح التشغيل وفئاتها بحد أقصى 2000 جنيه سنويًا لكل سيارة.
القانون ألزم المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها، بأداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المحددة بقانون المرور.
القانون حدد رسوم إصدار كروت التشغيل بحد أقصى 1000 جنيه سنويًا.
أوبر تقول إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، لديها 157 ألف سائق في 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ أن دشنت خدمتها هناك في عام 2014.
أوبر توصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة القيمة المضافة، التي قالت كريم إنها تدفعها منذ مارس/آذار 2018.
تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة 14 في المئة.
أوبر أعلنت عام 2018 نيتها استثمار نحو مئة مليون دولار خلال خمس سنوات في مصر، فيما قالت كريم إنها استثمرت 30 مليون دولار.
مستخدمون وسائقون بأوبر في مصر قالوا إنهم واجهوا صعوبات فنية متنوعة مع تطبيق أوبر في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قال مصدران أمنيان إنه يتعلق بخلافات بشأن مشاركة البيانات مع السلطات المصرية.
أوبر واجهت عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة، وأُجبرت "أوبر" على وقف العمل في عدة دول من بينها الدنمارك والمجر.