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اقتصاد

الإمارات: لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات مع قطر

21/2/2019

قالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات إنه ليس ثمة تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، نافية تقارير إخبارية عن تخفيف في القيود.

التفاصيل
  • الهيئة نفت في بيان أن يكون تعميما صادر مؤخرا يغير في آليات متعلقة بقطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر التي تفرض عليها الإمارات وثلاث دول أخرى حصارا شاملا.
  • البيان: التعميم الصادر لا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات، وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة.
  • البيان: ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.
  • البيان: مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير.
  • البيان: سيتم إرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالإمارات.
  • البيان: الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • البيان: أي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاص الهيئة وأي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.
خلفية
  • تقارير إخبارية أفادت الأربعاء أن تعميما من موانئ أبو ظبي مؤرخ في 12 فبراير/ شباط الجاري ألغى تعليمات سابقة، كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.
  • أبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين.
  • مصدر بالقطاع قال لرويترز: التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات.
  • فرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصارا جائرا على قطر منذ 5 يونيو/تموز 2017 بدعوى تمويل الدوحة "للإرهاب".
  • فرضت دول الحصار إجراءات، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية.
  • نفت قطر الاتهامات وقالت إن الحصار جائر ولا مبرر له.
  • أقامت قطر دعوات أمام منظمة التجارية العالمية ضد الإجراءات التي فرضتها الإمارات والأضرار الواقعة على الدوحة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الإماراتية
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