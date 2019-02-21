الإمارات: لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات مع قطر

قالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات إنه ليس ثمة تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، نافية تقارير إخبارية عن تخفيف في القيود.

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الهيئة نفت في بيان أن يكون تعميما صادر مؤخرا يغير في آليات متعلقة بقطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر التي تفرض عليها الإمارات وثلاث دول أخرى حصارا شاملا.

البيان: التعميم الصادر لا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات، وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة.

البيان: ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

البيان: مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير.

البيان: سيتم إرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالإمارات.

البيان: الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

البيان: أي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاص الهيئة وأي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.

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