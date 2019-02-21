الإمارات: لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات مع قطر

قالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات إنه ليس ثمة تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، نافية تقارير إخبارية عن تخفيف في القيود.
التفاصيل
- الهيئة نفت في بيان أن يكون تعميما صادر مؤخرا يغير في آليات متعلقة بقطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر التي تفرض عليها الإمارات وثلاث دول أخرى حصارا شاملا.
- البيان: التعميم الصادر لا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات، وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة.
- البيان: ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.
- البيان: مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير.
- البيان: سيتم إرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالإمارات.
- البيان: الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- البيان: أي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاص الهيئة وأي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.
خلفية
- تقارير إخبارية أفادت الأربعاء أن تعميما من موانئ أبو ظبي مؤرخ في 12 فبراير/ شباط الجاري ألغى تعليمات سابقة، كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.
- أبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين.
- مصدر بالقطاع قال لرويترز: التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات.
- فرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصارا جائرا على قطر منذ 5 يونيو/تموز 2017 بدعوى تمويل الدوحة "للإرهاب".
- فرضت دول الحصار إجراءات، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية.
- نفت قطر الاتهامات وقالت إن الحصار جائر ولا مبرر له.
- أقامت قطر دعوات أمام منظمة التجارية العالمية ضد الإجراءات التي فرضتها الإمارات والأضرار الواقعة على الدوحة.