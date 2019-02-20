الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، تخفيف الحظر على شحن السلع بينها وبين قطر، والتي فُرضت في السابق بموجب مقاطعة بدأتها في يونيو/حزيران 2017.

التفاصيل؟

ألغى تعميم من موانئ أبو ظبي مؤرخ في 12 فبراير/ شباط الجاري، تعليمات سابقة، كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.

أبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين.

مصدر بالقطاع قال لرويترز: التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات.

شكوى قطرية لمنظمة التجارة:

لم يتضح ما إذا كان الإجراء مرتبطا بشكاوى جرى تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية تتعلق بالنزاع الخليجي.

قطر كانت قدمت شكوى قانونية واسعة النطاق إلى منظمة التجارة العالمية في يوليو/ تموز 2017 بشأن المقاطعة التجارية.

في الشهر الماضي قدمت الإمارات شكوى ضد قطر في المنظمة قائلة إن الدوحة فرضت حظراً على المنتجات الإماراتية.

من الناحية السياسية، لا توجد إشارات إلى انفراجة في الأزمة الخليجية.

قالت الإمارات والسعودية إن النزاع ليس أولوية وإنه يجب على قطر أن تقبل بقائمة شروط قبل استعادة العلاقات.

قالت قطر إنه على الرغم من أنها تريد حل الموضوع، فإنها ماضية في طريقها، وانسحبت العام الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية من الناحية العملية.

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