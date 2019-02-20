الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، تخفيف الحظر على شحن السلع بينها وبين قطر، والتي فُرضت في السابق بموجب مقاطعة بدأتها في يونيو/حزيران 2017.
التفاصيل؟
- ألغى تعميم من موانئ أبو ظبي مؤرخ في 12 فبراير/ شباط الجاري، تعليمات سابقة، كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.
- أبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين.
- مصدر بالقطاع قال لرويترز: التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات.
شكوى قطرية لمنظمة التجارة:
- لم يتضح ما إذا كان الإجراء مرتبطا بشكاوى جرى تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية تتعلق بالنزاع الخليجي.
- قطر كانت قدمت شكوى قانونية واسعة النطاق إلى منظمة التجارة العالمية في يوليو/ تموز 2017 بشأن المقاطعة التجارية.
- في الشهر الماضي قدمت الإمارات شكوى ضد قطر في المنظمة قائلة إن الدوحة فرضت حظراً على المنتجات الإماراتية.
- من الناحية السياسية، لا توجد إشارات إلى انفراجة في الأزمة الخليجية.
- قالت الإمارات والسعودية إن النزاع ليس أولوية وإنه يجب على قطر أن تقبل بقائمة شروط قبل استعادة العلاقات.
- قالت قطر إنه على الرغم من أنها تريد حل الموضوع، فإنها ماضية في طريقها، وانسحبت العام الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية من الناحية العملية.
خلفيات:
- تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017؛ إثر فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر.
- فرضت دول الحصار إجراءات، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية.