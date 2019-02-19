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مؤسس هواوي يتحدى أمريكا: العالم لا يمكنه الاستغناء عنا

رين تشنغ في.. مؤسس ومدير شركة هواوي الصينية
رين تشنغ في.. مؤسس ومدير شركة هواوي الصينية
19/2/2019

هاجم مؤسس عملاق الاتصالات الصينية هواوي، الثلاثاء، المساعي الأمريكية لوضع شركته على القائمة السوداء ونفى وجود أية ثغرات تتيح لها بالتجسس لحساب بيجين. 

أبرز ما ورد في مقابلة رين تشنغفاي مع بي بي سي:
  • لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا؛ العالم لا يمكنه الاستغناء عنا لأننا أكثر تطورا.
  • نفى إمكانية وجود طريقة لاستخدام أية ثغرات في التكنولوجيا بدون معرفته. 
  • لو كنا فعلنا ذلك لكانت أمريكا بالتكنولوجيا المتطورة التي تملكها، اكتشفت ذلك بالفعل. وهذا يثبت أنه ليست لدينا ثغرات. 
  • شركتنا لن تقوم مطلقا بأية أعمال تجسس. ولو حدث مثل ذلك فسأغلق الشركة.      
  • ندد بتوقيف ابنته مينغ وانتشو وهي المديرة المالية للمجموعة في ديسمبر : كانون أول الماضي بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، قائلا إنها خطوة لها دوافع سياسية.
  • نعترض على ذلك. لكن بما أننا سلكنا هذا الطريق، سنترك الأمر بيد القضاء.
  • إذا انطفأت الأنوار في الغرب، فسيظل الشرق مشرقا"، "أمريكا لا تمثل العالم".
  • حتى وإن أقنعوا المزيد من الدول بعدم استخدامنا لفترة من الوقت، فلدينا خيار بتقليص حجمنا.
تمتلك هواوي معدات الجيل الخامس من الاتصالات ما يعيطها ميزة تنافسية عالية ـ رويترز
ضغوط أمريكية:
  • أضطر مؤسس هواوي للخروج من الظل في الأشهر الماضية مع تزايد الضغوط على الشركة على خلفية اتهامات بالتجسس على صلة بالاستخبارات الصينية.
  • السنة الماضية، منعت دول عدة بينها أستراليا والولايات المتحدة الشركة الصينية من المشاركة في أعمال نشر شبكة الجيل الخامس المستقبلية للاتصالات الجوالة. 
  • منعت نيوزيلندا أكبر شركات الاتصالات لديها من استخدام تكنولوجيا هواوي لشبكة الجيل الخامس.
  • التشيك استثنت هواوي من مناقصة بقيمة 20 مليون يورو (22 مليون دولار) لبناء بوابة الكترونية للضريبة.
  • اتهمت وزارة العدل الأمريكية أيضا هواوي بسرقة أسرار تجارية وبأنها قدمت مكافآت لموظفين لقاء سرقة تكنولوجيا من منافسين آخرين.
هواوي قد تربح في النهاية:
  • تزداد المؤشرات على أن مساعي الولايات المتحدة بإقناع حلفائها بالاستغناء عن تكنولوجيا هواوي لن تنجح.
  • تقرير لجهاز الأمن المعلوماتي البريطاني ذكر أن لديه القدرة على معالجة المخاطر الأمنية التي قد يمثلها استخدام معدات هواوي للجيل الخامس.
  • تجري شركة "سبارك" النيوزيلندية للاتصالات محادثات مع جهاز الأمن لتهدئة المخاوف المتصلة بالمخاطر الأمنية التي يمثلها استخدام معدات هواوي لتطوير شبكة الجيل الخامس.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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