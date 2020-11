لتعزيز استقلاليتها.. قطر تطلق برنامج "توطين" في قطاع الطاقة

تسعى قطر، وهي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، للحد من الاعتماد على الواردات، وزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل الحصار الذي تواجهه الدوحة من دول عربية.

لأجل ذلك دشن وزير شؤون الطاقة في قطر سعد الكعبي، أمس الإثنين، برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة "توطين"، الذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

برنامج توطين:

The Tawteen launch ceremony witnessed the signing of three agreements with leading international companies with a total value of 9 billion Qatari Riyals.#Qatar #TawteenQatar2019 pic.twitter.com/6np5mtS59a

