مصر: أوبر توافق على سداد ضريبة القيمة المضافة

قال مسؤولون مصريون، الإثنين، إن أوبر وافقت على سداد ضريبة القيمة المضافة على خدماتها في مصر، في تحرك قد يساهم في حل نزاع استمر طويلا مع سائقي سيارات الأجرة التقليديين.

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عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية قال إن الاتفاق سيُطبق أيضا على بقية الشركات العاملة في تطبيقات نقل الركاب.

تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة 14 بالمئة.

حسين: التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستُطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

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