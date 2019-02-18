مصر: أوبر توافق على سداد ضريبة القيمة المضافة

قال مسؤولون مصريون، الإثنين، إن أوبر وافقت على سداد ضريبة القيمة المضافة على خدماتها في مصر، في تحرك قد يساهم في حل نزاع استمر طويلا مع سائقي سيارات الأجرة التقليديين.
التفاصيل
- عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية قال إن الاتفاق سيُطبق أيضا على بقية الشركات العاملة في تطبيقات نقل الركاب.
- تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة 14 بالمئة.
- حسين: التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستُطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
خلفية
- طبقت مصر في مايو/ أيار الماضي قانونا ينظم تطبيقي نقل الركاب "أوبر" و "كريم".
- أقام سائقو سيارات أجرة مصريون، دعوى قضائية تذرعوا فيها بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.
- أوقفت محكمة مصرية خدمات "أوبر" و "كريم" في مارس/ آذار من العام الماضي بعد الدعوة التي أقامها سائقو سيارات الأجرة، لكن محكمة أخرى أوقفت تنفيذ حكم الإيقاف في أبريل/ نيسان، مما سمح للشركتين بالعمل فيما تنظر محكمة أعلى درجة القضية.
- من المتوقع صدور حكم في القضية، السبت المقبل.
- يقول مستخدمون وسائقون بأوبر في مصر إنهم واجهوا صعوبات فنية متنوعة مع تطبيق أوبر في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قال مصدران أمنيان إنه يتعلق بخلافات بشأن مشاركة البيانات مع السلطات المصرية.
- واجهت "أوبر" عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة.
- أُجبرت "أوبر" على وقف العمل في عدة دول من بينها الدنمارك والمجر.
- تقول "أوبر" إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ دشنت خدمتها هناك في عام 2014.